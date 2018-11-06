МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре вырос до 56,9 пункта с 54,7 пункта в сентябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

При этом совокупный индекс объемов производства IHS Markit составил в октябре 55,8 пункта после 53,5 пункта в сентябре.

Как отмечает Markit, октябрьские данные указали на резкое усиление деловой активности по всей российской сфере услуг. Ожидания относительно роста деловой активности в ближайшем году повысились в октябре, и степень оптимизма была максимальной с июля 2011 года.

"Рост деловой активности в российской сфере услуг продолжал ускоряться в октябре. Примечательно, что данный рост был обусловлен усилением внутреннего спроса, при этом темпы роста общих объемов новых заказов ускорились до максимальных почти за год. Очевидным было усиление давления на производственные мощности, поскольку показатель занятости достиг территории роста впервые с мая", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

"Между тем, темпы инфляции обоих ценовых показателей ускорились, причем темпы роста закупочных цен были вторыми максимальными с марта 2015 года. Обещающе то, что спрос в российской экономике укрепился в октябре. Совокупный индекс объемов производства IHS Markit указал на резкое расширение, максимальное за прошедший период этого года", — добавила Джонс.