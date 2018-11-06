МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста мировой экономики в 2018 году достигнут значения в 3,3%, а в 2019 году замедлятся до 2,9%, что усложнит для ряда стран решение накопившихся у них макроэкономических проблем, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"Агентство Moody's ожидает, что темпы роста мировой экономики в 2018 году достигнут своего максимального значения в 3,3%, а в 2019 году замедлятся до 2,9%. По мнению агентства, в странах с развитой экономикой, входящих в G-20, темпы экономического роста упадут с 2,3% в 2018 году до 1,9% в 2019 году, и по этому сценарию будут развиваться события во всех ключевых экономиках, включая США и Германию", — говорится в документе.

В странах с развивающейся экономикой, входящих в G-20, темпы роста заметно выше, но и там будет та же тенденция: в 2019 году средние темпы роста их ВВП будут на уровне 4,6% против 5% по итогам 2018 года. "Замедление экономического роста означает, что закрывается окно возможностей, когда государства могли бы принять меры для решения накопившихся проблем, таких как высокий уровень государственного и частного долга, а также проблем, обусловленных долгосрочными тенденциями старения населения и неравенства доходов", — подчеркивается в документе.

В целом прогноз Moody's по кредитоспособности суверенного сектора на 2019 год – стабильный. В настоящее время три четверти из 138 рейтингуемых агентством стран имеют стабильный прогноз по рейтингам, у 15 государств он позитивный, а у 19 – негативный.

"Наш стабильный прогноз по суверенным рейтингам на 2019 год отражает как продолжающийся рост мировой экономики, так и рост внутриполитических и геополитических рисков. Несмотря на в целом стабильный прогноз, мы больше, чем в предыдущие годы, обращаем внимание на риск возникновения непредвиденных шоков, которые могут дестабилизировать экономическую и финансовую обстановку в течение ближайших 12-18 месяцев", — приводятся в документе слова управляющего директора международной группы оценки суверенных рисков в Moody's Аластера Уилсона.

Агентство указывает, что, как и в предыдущие годы, непредвиденные внутриполитические и геополитические события представляют собой "ключевой остаточный риск". Помимо экономических и фискальных показателей той или иной страны, геополитические риски могут влиять на международные потоки капитала, а следовательно, и на условия фондирования для многих государств.