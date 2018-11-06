МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Длительный период недоинвестирования в сырьевые проекты создает предпосылки для резких скачков цен, считают инвесторы, специализирующиеся на горнодобывающей и нефтегазовой отраслях.

Цены на медь, никель и алюминий в следующие годы могут превысить предыдущие рекордные отметки, прибавив более 40% с текущих уровней, говорят портфельные менеджеры. Подобное развитие событий может преобразить рынки металлов, для которых в последние годы были характерны низкие цены и сдержанный инвестиционный спрос, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Мировые горнодобывающие компании в настоящее время тратят на новые проекты лишь треть от объема средств, выделявшихся пять лет назад. По итогам текущего года такие вложения третий год подряд могут составить примерно 40 млрд долларов, тогда как пять лет назад такие расходы составляли более 120 млрд долларов, а десять лет назад — 80 млрд долларов, согласно Wood Mackenzie.

Опасения по поводу того, что торговый конфликт США и КНР, сопровождающийся взаимными пошлинами, замедлит мировой экономический рост и повредит спросу на сырьевые товары, в последние недели довлеют над ценами. По итогам этого года медь может уже третий год из последних пяти потерять в цене не менее 15%. Цены на цинк, алюминий и никель уже находятся на территории медвежьего рынка.

Однако некоторые инвесторы полагают, что при текущих темпах инвестирования предложение станет более ограниченным, а цены на такие металлы, как медь и алюминий, подскочат. По мнению инвесторов и аналитиков, нехватка предложения усугубится ввиду распространения электромобилей.

"Сравнительно долгосрочные перспективы цен на металлы невероятно позитивны", – замечает Стивен Джилл, управляющий партнер Pala Investments.

Он увеличивает позиции по акциям таких компаний, как Nevada Copper Corp. "При столь низких ценах у нас есть окно возможностей", – добавляет он.

По мнению аналитиков, нехватка инвестиций на рынках металлов похожа на то, что имело место на рынке нефти. Падение расходов на новые проекты в 2015-2016 годах на 25% создало предпосылки для ралли, в ходе которого цены на нефть в текущем году выросли до почти 4-летних максимумов.

Вопрос возможного резкого сокращения предложения стал актуальным после того, как многие инвесторы, помня о падении цен на сырьевом рынке на протяжении 2016 года, стали требовать от горнодобывающих компаний большей финансовой дисциплины. В последние годы акции компаний этого сектора показывали динамику хуже рынка. Индекс MSCI World Metals and Mining за последние 5 лет упал на 20% по сравнению со снижением общего индикатора MSCI на 3%.

Компания Glencore, известная в том числе благодаря своей агрессивной инвестиционной стратегии, в период с 2014 по 2016 год сильно снизила годовые расходы на новые проекты, свидетельствуют данные FactSet. Глава компании Айван Глазенберг, один из основных в отрасли специалистов по сделкам, считает, что наилучшее использование корпоративных средств сейчас – это вознаграждение инвесторов.

Другие крупные горнодобывающие компании, такие как Rio Tinto и Vale, придерживаются схожей стратегии, снижая капитальные затраты до минимумов за несколько лет и тратя миллиарды долларов на выплаты акционерам.

“Никакая из перечисленных горнодобывающих компаний не заинтересована в увеличении предложения путем осуществления затрат или поглощения другой компании”, — считает Артур Калавритинос из ANC Capital, который торгует фьючерсами на медь и сохраняет позиции в акциях Freeport McMoRan и Teck Resources.

Общий объем сделок в горнодобывающей отрасли уже четвертый год подряд может составить около 40 млрд долларов против рекордных 131 млрд долларов в 2011 году, сообщили в Dealogic. Тем временем выкуп акций крупнейшими в мире горнодобывающими компаниями уже второй год подряд может вырасти более чем вдвое, свидетельствуют данные FactSet.

Неопределенность в отношении ситуации в мировой торговле в этом году стала дополнительным фактором, препятствующим новым проектам. Компании также сталкиваются с необходимостью выплат более высокой доли прибыли правительствам развивающихся стран и более жесткими нормативами.

Американская горнодобывающая компания Freeport в период с 2014 по 2017 год ежегодно сокращала капитальные затраты. “Мы не собираемся инвестировать до тех пор, пока не появится ясность в отношении всех текущих факторов неопределенности”, — сказал глава Freeport Ричард Адкерсон в октябре на конференс-звонке после публикации финансовых результатов. За истекший период текущего года акции компании упали на 36%.