МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Согласно обнародованным во вторник данным Росстата, годовая инфляция в РФ ускорилась в октябре до 3,5% с сентябрьских 3,4%. Всего за 10 месяцев рост потребительских цен составил 2,9%. В помесячном исчислении показатель в октябре ускорился до 0,4% с 0,2% в сентябре.

При этом продовольственные товары в октябре подорожали на 0,6%, за десять месяцев цены на них выросли на 1,9%. Продовольственные товары без учета плодоовощной продукции стали дороже на 0,7% (за десять месяцев — на 2,9%).

Если смотреть в региональном разрезе, то сильнее всего инфляция ускорилась в Магаданской области – 1,5%, при этом цены на продукты питания увеличились на 3%. Всего рост цен более чем на 0,7% был зафиксирован в девяти регионах. Лидером по снижению цен стала Чеченская республика, где товары и услуги подешевели на 0,4%, в основном, за счет плодоовощной продукции. В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,2% (с начала года — 3%), в Санкт-Петербурге — 0,3% (2,8%).

ЗЕРНОВОЙ ФАКТОР

Среди продуктов статистическое ведомство отмечает в октябре рост цен на яйца, сахар и пшено. Однако большинство видов фруктов и овощей, кроме свежих помидоров и огурцов, в прошлом месяце подешевели.

"В продуктовой группе это в значительной мере объясняется "зерновым фактором": на фоне роста цен на зерно дорожают такие продукты, как крупы, мука, макароны. Продукты животноводства – яйца, мясо, молоко – также подвержены этому влиянию. Ведь зерно – основной корм для животных", — отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.

Кроме того, сезонная плодоовощная дефляция, характерная для августа-сентября, уже сходит на нет. Тем не менее, темпы роста цен на пищевую продукцию выглядят вполне умеренно. Многие аналитики опасались, что давление слабого рубля спровоцирует более серьезное подорожание. Однако если смотреть отношение к корзине валют, рост был не столь впечатляющим, как по паре рубль-доллар, да и та несколько скорректировалась после обвала в начале осени.

Быстрее инфляции рос в цене бензин: его розничная стоимость на АЗС в октябре выросла на 0,4%, а за десять месяцев – на 9,3%. Пик удорожания топлива пришелся на весну и в начале лета. После договоренности правительства с нефтяниками и снижения акцизов цены начали снижаться, однако уже в сентябре вновь перешли к росту.

В конце октября чиновники и нефтепроизводители договорились о "заморозке" цен на уровнях мая-июня до конца текущего года и последующей плавной индексации их в рамках годовой инфляции. Она, по последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году составит 3,4%.

ОРИЕНТИР УЖЕ БЛИЗОК

При этом в министерстве признавали, что с учетом сохранения курса рубля на текущих уровнях, инфляция ускорится до 3,7-3,9%. Аналитики называют такой прогноз вполне реалистичным. По словам Евдокимовой, обнародованные во вторник цифры выглядят вполне оптимистично.

"Все ожидали, что по итогам октября мы увидим 3,6%, а тут хоть на один процентный пункт, но ниже", — констатирует она.

Октябрьская инфляция обычно выше сентябрьской, но не существенно, согласна аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. "Например, в позапрошлом году она составила те же 0,4% против 0,2% в сентябре", — напомнила она.

При этом еще пару месяцев назад многие ожидали, что по итогам года инфляция не только пробьет вверх 4-процентный рубеж, но и превысит его, зафиксировавшись на уровне 4,5%. Теперь такой прогноз выглядит излишне пессимистичным.

Если нынешний тренд сохранится, показатель будет двигаться к целевому ориентиру в 4% даже медленнее, чем ожидал ЦБ РФ.

"Сейчас мы полагаем, что этот ориентир до конца года не будет достигнут – инфляция остановится на уровне 3,8-3,9%", — рассуждает Евдокимова. Традиционное ускорение в ноябре-декабре этому не помешает, поскольку оно проявится лишь в помесячном исчислении и на годовой динамике никак не отразится.

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В свою очередь, Соснова полагает, что с учетом того, что в ноябре и декабре традиционно темпы роста цен ускоряются, инфляция по итогам 2018 года может составить 3,7-4%. "Ориентир по инфляции, по моим ожиданиям, будет достигнут в декабре текущего года", — прогнозирует она.

К основным факторам, влияющим на инфляцию, эксперты отнесли валютные курсы. На долю импорта приходится немалая доля потребительской корзины, поэтому ослабление рубля автоматически делает приобретаемые за валюту товары дороже. Что касается нефтяных цен, то их рост может создать ситуацию, когда нефтяникам выгоднее продавать топливо на экспорт, нежели внутри страны. Это вызывает дефицит и удорожание, которое мы можем наблюдать в течение последнего года.