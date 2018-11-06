МИНСК, 6 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия хотела бы ежегодно привлекать с внешних рынков по 1,5 миллиарда долларов, сообщил во вторник министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"В 2019 году они (заимствования — ред.) не очень сильно нужны…. Это удобное время для дебютного выхода на внешние рынки, где мы пока не присутствуем. Чтобы комфортно и безопасно себя ощущать в 2020 и 2021 годах (период пиковых выплат по госдолгу — ред.) надо тестировать эти рынки и готовиться к тому, чтобы поддерживать ту целевую задачу, которую мы для себя определили — 1,5 миллиарда (долларов – ред.) в год привлекать ресурсы с внешних рынков, — надо проводить активную работу уже сейчас", — сказал министр на экономическом форуме KEF-2018.

По его словам, если белорусские власти с этой задачей справятся, и не будет никаких внешнеэкономических шоков, то "мы не будем иметь проблем с ЗВР, проблем с обслуживанием и погашением госдолга и войдем в трек повышения качества бюджетной политики".

Глава Минфина уточнил, что "под дебютным выходом" он имеет в виду работу на рынках Китая и РФ.

Ермолович отметил, что в будущем году предстоит определить наилучший баланс между погашением госдолга и динамикой изменения ЗВР. Он добавил, что "в рамках бюджета 2019 года Минфин определяет для себя задачу по дополнительному привлечению 500 миллионов долларов для наращивания уровня ЗВР". "Техническая готовность их привлечь есть, но это будет зависеть от состояния внешних рынков — насколько они будут благоприятствовать такому шагу белорусского правительства, насколько заимствования будут комфортны. Мы будем взвешивать комфортность и необходимость этих заимствований", — сказал министр.