МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Еврокомиссия одобрила сделку по покупке компанией Walt Disney Co. активов 21st Century Fox с рядом условий, следует из заявления комиссии.

Одобрение выдано при условии соблюдения ряда обязательств, взятых на себя компаниями. В частности, Disney обязалась продать пакет документальных и научно-популярных каналов в Европе, включая History Channel, Lifetime и канал о преступлениях и расследованиях Crime & Investigation.

"Эти обязательства полностью устраняют совпадение между деятельность Disney и Fox по обеспечению трансляции документальных каналов в Европейской экономической зоне", — заключила комиссия.

Сумма сделки оценивается в 71,3 миллиарда долларов. При этом изначально, в декабре прошлого года Walt Disney предложила за пакет активов Fox сумму на треть меньше финальной. По условиям сделки Walt Disney выплатит до 38 долларов за акцию, при этом акционеры Fox смогут выбрать между получением наличных средств или акций Disney. Walt Disney ожидает, что в сумме заплатит 35,7 миллиарда долларов наличными и выпустит около 343 миллионов новых акций для акционеров 21st Century Fox.

В результате сделки Walt Disney получит кино- и телестудию Fox, кабельные каналы, включая FX и National Georgaphic. Disney также получит права на такие франшизы как X-Men, Avatar и The Simpsons.