МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Минтранс России представил в ФАС РФ концептуальные замечания на предложения службы по портовому инвестиционному сбору и предложил отнести вопрос определения его размера к компетенции министерства, сообщили РИА Новости в Минтрансе.

ФАС при отмене регулирования тарифов в портах РФ предлагает ввести инвестиционный сбор за пользование портовыми объектами в государственной собственности и взимать его со стивидоров.

"Минтранс представил в ФАС России концептуальные замечания по предложениям службы на тему инвестсбора", — сообщили в Минтрансе во вторник.

Там добавили, что согласно статье федерального закона инвестиционный портовый сбор не является платой за оказание услуг в морских портах, в связи с чем ценовое регулирование в его отношении ФАС РФ осуществлять не может. "Проектом постановления, подготовленным министерством транспорта и внесенным в правительство, предлагается отнести вопросы определения размера сбора к компетенции Минтранса", — пояснили в министерстве.

Это, пояснил собеседник агентства, позволит обеспечить оперативное и системное принятие решений в части планирования и определения размера сбора, а также обеспечить их одновременное соответствие актуальным потребностям финансирования инвестиционной деятельности и актуальной оценке допустимой нагрузки по взиманию сборов в морских портах.

"При этом основными принципами взимания и установления инвестиционного портового сбора являются: исключительно целевой характер; взимание сбора исключительно с судов в заграничном плавании", — заключили в Минтрансе.