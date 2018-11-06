ВАШИНГТОН, 6 ноя /ПРАЙМ/. Администрация США заявила о несоблюдении Россией американского закона о химоружии, заявил глава международного комитета палаты представителей США Эд Ройс.

Заместитель представителя госдепартамента США Роберт Палладино ранее заявил, что к 6 ноября госдеп должен представить конгрессу заключение, соблюдает ли Россия положения американского закона о химическом оружии. От России требовали к 6 ноября предоставить мировой общественности официальные заверения в отсутствии планов использовать химическое оружие и дать международным специалистам доступ для инспектирования своих химических объектов.

В противном случае США угрожали ввести вторую часть санкций, но после консультаций госдепа и конгресса США.

"Администрация объявила, что Россия не соблюла требования закона", — говорится в заявлении Ройса, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Никого не должно удивлять, что Владимир Путин отказывается зарекаться использовать нервно-паралитические вещества военного назначения. Неприемлемо, что у администрации нет плана… для действий по второму раунду обязательных санкций, требуемых законодательством США", — значится в тексте.

"В последние годы Россия участвовала в дерзких отравлениях… Администрации (президента США Дональда) Трампа нужно действовать быстро, чтобы подтвердить собственную решимость. Промедление приведет только к большей агрессии России", — заявил Ройс.