ВАШИНГТОН, 6 ноя /ПРАЙМ/. США вывели из-под действия санкций иранский порт Чабахар, который используется Афганистаном и Индией для транспортировки энергоресурсов, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"После глубокой проработки госсекретарь предусмотрел исключения из санкционного режима, который введен в рамках закона о противодействии Ирану от 2012 года (IFCA), для порта Чабахар и строящейся, связанной с ним железной дороги для перевозки несанкционных продуктов через этот порт, который используется Афганистаном, а также для продолжения экспорта Афганистаном иранских нефтепродуктов", — заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Стратегия президента в Южной Азии нацелена на поддержку роста экономики Афганистана, а также развитию партнерства с Индией. Мы намерены укреплять и дальше строить наше партнерство с этими двумя странами в рамках этой политики при наличии максимального давления на Иран для изменения поведения этого режима, который дестабилизирует весь регион", — добавил представитель ведомства.