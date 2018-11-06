ВАШИНГТОН, 6 ноя /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Госдепартамент США намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипаля", заявила РИА новости представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который требует от нас на введения дополнительных санкций", — ответила она на вопрос РИА Новости о том, каковы дальнейшие действия госдепартамента после заявления о невыполнении Москвой американских условий.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. США ранее заявляли, что в случае невыполнения этих условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций госдепа и конгресса США.