МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Совет Федерации рассмотрит в среду закон об отмене пенсионных преференций для парламентариев.

Закон предоставляет депутатам Госдумы и членам Совета Федерации право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты России. В случае такого отказа повторно установить ежемесячную доплату к пенсии будет нельзя.

Как заявил ранее РИА Новости замглавы профильного комитета Совфеда по регламенту Владимир Полетаев, справедливость этого закона "не вызывает сомнений ни у кого, кто реально заботится об интересах народа, а не гонится за привилегиями".

Он назвал "закономерным и естественным", что после изменений пенсионной системы будут отменены преференции для отдельных категорий граждан. "Это укрепит доверие людей к органам власти и сделает закон по-настоящему рабочим", — считает сенатор. По словам Полетаева, парламентарии, которые стремятся к социальному равенству и разделяют демократические принципы, "с готовностью пойдут на такой шаг и будут получать пенсию в общем порядке, без ежемесячной доплаты".

"Единая Россия" 6 сентября внесла в Госдуму первый пакет поправок к закону об изменениях в пенсионную систему. В их числе, в частности, была поправка об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о совершенствовании пенсионной системы и 3 октября его одобрил Совет Федерации. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, но уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности работодателей за увольнение перед пенсией.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов. Также он заверял, что бюджет и далее обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции, для этого будет увеличен объем трансферта Пенсионному фонду.