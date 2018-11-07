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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Допросы на тему искусства — Дмитрий Рыболовлев заподозрен в коррупции в Монако — Во вторник судебное следствие Монако задержало и допросило российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. По версии правоохранителей, он мог быть замешан в коррупции и незаконном вмешательстве в частную жизнь в ходе разбирательств с арт-дилером Ивом Бувье, которому, как считает господин Рыболовлев, он переплатил более €1 млрд за картины. Защита бизнесмена полагает, что суд использует в этом деле доказательства, полученные незаконным путем — благодаря вскрытому телефону его адвоката.

— Школы не сдали экзамен прокуратуре — Рекомендации Минобрнауки по антитеррористической безопасности поставлены под сомнение — Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура РФ предъявила серьезные претензии к методическим рекомендациям Минобрнауки по обеспечению антитеррористической безопасности школ. Документ, считают в надзорном ведомстве, заведомо занижает категории опасности объектов охраны, определенные ранее постановлением правительства. По версии источников "Ъ", у образовательного ведомства просто нет средств, чтобы обеспечить безопасность в соответствии с этим постановлением. В Минпросвещения на просьбу прокомментировать ситуацию ответили лишь, что "уделяют повышенное внимание безопасности образовательной среды".

— Вода и свет поступят коллекторам — Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся специалисты — Стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, коллекторы ищут новые источники заработка. Они всерьез заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд руб., и поставщики таких услуг не против подобного сотрудничества. Эксперты считают, что это незначительно увеличит эффективность взыскания, зато может привести к росту социальной напряженности.

— Каршеринг заедет на заправку — Сервисы аренды автомобилей нарастили средний чек — Российские операторы каршеринга нарастили средний чек: в зависимости от сервиса его рост за последний год составил 23–33%, что объясняется введением динамического ценообразования и появлением автомобилей бизнес-класса. В перспективе тарифы могут начать расти из-за увеличения цен на бензин, не исключают в компаниях. Пока большинству операторов приходится работать в убыток, отмечают эксперты.

— Исключенному не верить — Минфин не откажется от дивидендов в 50% чистой прибыли госкомпаний — Как рассказали "Ъ" источники в финансово-экономическом блоке правительства, вопрос об отношении Белого дома к направлению части чистой прибыли госкомпаний на инвестиции окончательно не решен, несмотря на то что протоколом совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака ведомствам поручено оформить такую возможность законодательно. ФАС уже успела переписать законопроект о госрегулировании тарифов, дающий Белому дому право согласовывать инвестпрограммы госАО ради таких капвложений.

— Электронные процедуры оторвут от бумаги — В Госдуме обсудили продолжение реформы госзакупок — На парламентских слушаниях о реформе госзакупок — переводе их в электронную форму — Минфин поделился своим видением доработки системы. На фоне роста конкуренции за госзаказ министерство предполагает совершенствовать уже заложенный функционал — сократить число закупочных процедур с одиннадцати до четырех и расширить состав каталога товаров, работ и услуг, из которого заказчики могут выбирать стандартизованные товары. В казначействе, которое отвечает за единую информационную систему (ЕИС) закупок, настаивают на ускорении перехода на электронный документооборот — вплоть до фиксации в системе акта выполненных работ и их оплаты.

— Граждане поделились страхами — Работников не впечатлил исторический минимум безработицы — Россиян более всего беспокоят риски безработицы или снижения зарплаты, следует из опроса РАНХиГС и Института Гайдара. Больше всего опасаются за свое будущее работники старше 45 лет, 40% которых видят мало путей для своей самореализации. Далее в "рейтинге" социальных опасений — возможное ухудшение экологической ситуации, неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте и ограничение возможности выражать свои политические взгляды.

— Капиталы устремились на выход — Мониторинг мировой экономики — Развивающиеся рынки по итогам третьего квартала зафиксировали первый чистый отток средств с конца 2016 года — минус $21 млрд (в том числе в сентябре утекло $44 млрд, притом что в августе был приток в размере $11 млрд), посчитали в вашингтонском Institute of International Finance (IIF). Причины смены тренда — торговые разногласия между США и Китаем, сокращение темпов роста китайской экономики (в июле—сентябре они замедлились до 6,5% в годовом выражении), проблемы Турции и Аргентины.

— Сергею Миронову нащупали центр защиты — Как "Справедливая Россия" тратит деньги на некоммерческие проекты — Петербургские справороссы реформируют управление одним из самых затратных проектов партии — Центрами защиты прав граждан (ЦЗПГ). Они были созданы в 70 регионах и использовались как опорные точки думской кампании партии 2016 года. В Санкт-Петербурге ЦЗПГ передали в управление местному отделению, в то время как остальные ЦЗПГ не подчиняются партии. В 2017 году они обошлись "Справедливой России" в 108 млн руб., а значительная часть затрат в 2018 году будет покрыта за счет 120 млн руб. субсидий Минтруда. Многие справороссы критикуют центры, называя их "КПД крайне низким". Руководство партии настаивает на успешности проекта.

— Алексея Кудрина избавляют от старых кадров — Обновление Счетной палаты началось досрочно — Три аудитора Счетной палаты (СП) досрочно сложили свои полномочия. Совет федерации (СФ) и Госдума приступили к подбору кандидатов на вакантные должности. Новые аудиторы должны быть назначены в течение двух месяцев после согласования кандидатур с президентом. Шестилетний срок полномочий других аудиторов СП истекает весной 2019 года. Источники "Ъ" говорят, что поэтапная замена аудиторов связана с тем, что новый председатель СП Алексей Кудрин рассчитывает привлечь "людей, с которыми он прежде работал".

— Региональные чиновники остались на высоте поражения — Избрание губернаторами кандидатов от оппозиции не повлияло на их карьеру — Региональные элиты могут перестать бояться поражений кандидатов власти на губернаторских выборах. Такой вывод сделали в фонде "Петербургская политика" в докладе о кадровой политике глав регионов, избранных осенью от оппозиционных партий. Из-за того что победившие выдвиженцы оппозиционных партий всерьез к губернаторству не готовились, у них просто не оказалось кадров, поэтому "никакой катастрофы" для представителей старой управленческой команды не произошло, считают эксперты.

— Силовики не вымогали, а самоуправствовали — Обвинявшихся в рэкете оштрафовали и отпустили по домам — Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы решил, что обвиняемые следствием в особо крупном вымогательстве полковник МВД Чечни Саид Ахмаев и старший лейтенант республиканского управления Росгвардии Лечи Болатбаев на самом деле виновны лишь в самоуправстве. Офицеры и три их гражданских подельника, для которых прокуратура просила по 7 лет колонии, были приговорены к символическим штрафам, однако решение суда их вовсе не обрадовало.

— Северо-Запад возвращают прокурорам — Заместитель Юрия Чайки может стать полпредом в СЗФО — Профильный комитет Совета федерации вчера рекомендовал отставку сразу двух заместителей генпрокурора Юрия Чайки. При этом если 58-летний Иван Семчишин, курировавший надзорные органы в Сибирском федеральном округе (СФО), ушел на пенсию, то его ровесник Александр Гуцан, в течение 11 лет отвечавший в Генпрокуратуре за Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), ждет назначения полпредом в этот же округ. Пять лет назад эту должность уже занимал нынешний заместитель генпрокурора Николай Винниченко, с которым он в Санкт-Петербурге надзирал за деятельностью ФСБ. При этом в самом центральном аппарате Генпрокуратуры возникли определенные кадровые проблемы.

— Из турок и россиянок не сложилось преступное сообщество — Их осудили за незаконный вывод полутора миллиардов за границу — Как стало известно "Ъ", прокуратуре и защите граждан Турции и их российских подельников, осужденных на различные сроки за незаконный вывод за границу более полутора миллиардов рублей, не удалось обжаловать приговор. Мосгорсуд не стал рассматривать апелляционное представление надзорного ведомства и жалобы адвокатов и вернул их суду первой инстанции. Причиной стали процессуальные нарушения: представитель прокуратуры и часть осужденных не были вовремя ознакомлены с апелляционными документами. Кроме того, Мосгорсуд обязал перевести жалобы и возражения на них на турецкий язык.

— Верховный суд уточнил реквизиты автолюбителей — Граждане могут подтверждать уплату госпошлины любыми способами — Приказ МВД, регулирующий процедуру выдачи водительских прав, противоречит Налоговому кодексу РФ. К такому выводу пришел Верховный суд (ВС), рассмотрев жалобу Екатерины Пшеничной из Волгоградской области. У нее возникли проблемы с обменом водительского удостоверения, поскольку инспектор ГИБДД не смог подтвердить уплату госпошлины по представленной из банка платежке. Такой способ проверки, как выяснилось, не предусмотрен полицейским регламентом. Теперь ограничение снимут, а в приказ МВД внесут изменения.

— Республиканцы и демократы возвысили голоса — Выборы в Конгресс раскалывают Америку — В США во вторник прошли промежуточные выборы в Конгресс, итоги которых станут известны в среду. Явка обещает побить все рекорды и стать заметно выше даже показателей президентских выборов двухлетней давности. Впрочем, главная отличительная черта выборов 2018 года — невиданный раскол общества, в центре которого оказался президент Трамп. За ходом самых драматичных американских выборов последнего десятилетия следили корреспонденты "Ъ" в Вашингтоне, Нью-Йорке и Москве.

— Российские права уравняют с испанскими — Сергей Лавров укрепил двусторонние отношения договоренностями и расхождениями — Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Мадриде с королем Филиппом VI и со своим коллегой Жозепом Боррелем. По итогам переговоров министры подтвердили, что готовы к созданию двусторонней рабочей группы по кибербезопасности. Правда, тут же выяснилось, что ее задачи в Москве и Мадриде понимают по-разному. Следившему за ходом визита корреспонденту "Ъ" показалось, что это расхождение не единственное.

— Цена вопроса — Михаил Таратута — о расколе американского общества — 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс, от которых во многом зависит дальнейший курс Соединенных Штатов, как, собственно, и политическое будущее Дональда Трампа. Ставки чрезвычайно высоки. Америка бурлит, градус ожесточенности борьбы за голоса избирателей подскочил до самой верхней отметки. За 40 лет своего знакомства с этой страной не могу припомнить ничего подобного.

— Экспортеров обвели вокруг протокола — Правительство передумало снижать тариф ОАО РЖД — Протокол совещания у премьера Дмитрия Медведева по долгосрочной программе развития (ДПР) ОАО РЖД преподнес сюрпризы. После совещания говорилось, что продление до 2025 года экспортной надбавки в 8% к тарифу ОАО РЖД — вопрос еще не решенный, но в протоколе утверждается, что надбавка будет сохранена. Более того, раньше говорилось об исключении из-под действия надбавки нефтепродуктов и алюминия, но в протокол это тоже не попало. Собеседники "Ъ" среди грузоотправителей считают, что правительство и ОАО РЖД нарушили ранее данные бизнесу обещания, а эксперты оценили дополнительные расходы нефтяников от введения для них надбавки в 9 млрд руб. в год.

— Для лекарств подобрали слова — Производители пытаются правильно рекламировать препараты — Фармацевтическим компаниям удалось договориться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о том, как должны рекламироваться безрецептурные лекарства без нарушения закона. Производители при продвижении своих препаратов не будут использовать такие выражения, как "полное излечение" и "решение проблем". Этому предшествовали многочисленные скандалы между регулятором и фармкомпаниями.

— Новостройки на сдачу — В Москве растет рынок арендного жилья — Те, кто покупал жилье впрок или в инвестиционных целях, становятся активными участниками московского рынка аренды. Это привело к росту за год на 4% объема предложения в этом сегменте. Аналитики подсчитывают, что за счет новостроек на рынок аренды ежегодно выходит 5 тыс. новых квартир, к которым добавляется недвижимость в готовом фонде. Процесс начал способствовать снижению стоимости аренды жилья и может стать причиной сокращения и так невысокой доходности рентного бизнеса.

— Кинотеатры не спросили удостоверение — Елизавета Макарова о том, как "Хантер Киллер" все же проник в расписания киносетей — 1 ноября в российских кинотеатрах ожидался боевик "Хантер Киллер" о спасении российского президента американскими военными. Но его прокатчик Megogo Distribution неожиданно не смог получить прокатное удостоверение и в последний момент попросил кинотеатры убрать картину из расписания. В Megogo заверяют, что сделали все, чтобы получить удостоверение вовремя, но в Минкульте с этим не согласны. В министерстве говорят, что компания некорректно заполнила документы и поздно предоставила диск с фильмом в Госфильмофонд.

— НПФ держатся за бумаги — Крупные фонды наращивают активы до погашения — Рост волатильности на российском долговом рынке в третьем квартале заставил негосударственные пенсионные фонды (НПФ) наращивать портфели бумаг до погашения. Значительную долю в своих активах по итогам третьего квартала создали НПФ Сбербанка, НПФ "Благосостояние", а также фонды группы "Сафмар". Формирование таких портфелей позволяет НПФ снижать влияние негативных изменений на финансовом рынке на свои показатели. Однако в случае создания слишком больших портфелей таких бумаг фонды несут риски ликвидности.

— Пайщики смешивают инвестиции — К ПИФам возвращается интерес — В октябре выросли объемы вложений в открытые инвестиционные паевые фонды. По данным Investfunds, управляющие компании привлекли в розничные ПИФы свыше 1,6 млрд руб., что на четверть выше показателей предшествующих двух месяцев. Вместе с тем активность пайщиков остается невысокой, особенно на фоне подъема ставок по банковским вкладам. В то же время частные инвесторы сократили вывод средств из консервативных фондов облигаций и нарастили вложения в сбалансированные фонды смешанных инвестиций.

— ВТБ закончил скупку банков — Запсибкомбанк вольется в группу — ВТБ в этом году реализовал планы по региональной экспансии за счет приобретения других банков. Вслед за "Возрождением", Саровбизнесбанком наконец-то достигнуты договоренности о приобретении более 70% Запсибкомбанка.

— Вода и свет поступят коллекторам — Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся специалисты — Стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, коллекторы ищут новые источники заработка. Они всерьез заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд руб., и поставщики таких услуг не против подобного сотрудничества. Эксперты считают, что это незначительно увеличит эффективность взыскания, зато может привести к росту социальной напряженности.

— Дальнему Востоку понизят напряжение — Потребителям остальной России сокращают энергоплатежи — Энергосубсидии для Дальнего Востока могут снизиться на 20–40%, если будет реализована новая схема снижения тарифов. Согласно предложениям Минэнерго и поручениям по итогам заседания Госсовета, сниженные энерготарифы, оплачиваемые потребителями европейской части РФ и Сибири, будут получать лишь малый и средний бизнес, а также новые инвестпроекты, взявшие обязательства повысить энергопотребление. Скидку же бюджетным организациям государство должно оплатить само.

— Трейдеры сыграли на опережение — Они ушли с биржи до обвинений в росте цен на топливо — Крупнейшие трейдеры, которым правительство может закрыть доступ на биржу нефтепродуктов, пытаются предотвратить это, добровольно отказываясь от перепродаж на бирже до марта 2019 года. Вторичные сделки называли одной из причин роста цен в оптовом сегменте. Но сами трейдеры уверяют, что перепродажи — это лишь 3% общих продаж, а единственный метод снизить цены — повысить поставки на биржу. Впрочем, о дефиците топлива говорят и те участники рынка, которые поддерживают ограничения на работу трейдеров.

— ОАК спрогнозировала оптимизм — Она оценила потребность России в новых самолетах — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) оценивает потребность в новых пассажирских самолетах в России в 1,29 тыс. судов в ближайшие 20 лет. Впрочем, аналитики подчеркивают, что прогноз опирается на оценку роста ВВП и пассажиропотока и носит приблизительный характер, а спрос на российские самолеты сильно зависит от господдержки.

— Санкции дивидендам не помеха — "Русалу" идут рублевые выплаты от "Норникеля" — Несмотря на опасения на рынке, "Русал" Олега Дерипаски, попавший под санкции США, продолжает получать дивиденды по 27,8% акций в ГМК "Норильский никель". По расчетам "Ъ", к 6 ноября выплаты могли составить около $900 млн. По данным источников "Ъ", этому способствует то, что платеж идет в рублях. Юристы отмечают, что формально Минфин США не может блокировать дивиденды ГМК, хотя консультации сторон с ним не исключаются во избежание вторичных санкций.

— Короткие номера уравнивают в правах — Фиксированные операторы хотят конкурировать с мобильными — "Большая четверка" сотовых операторов может столкнуться с конкуренцией при сдаче в аренду коротких номеров, ежегодно приносящих ей около 40 млрд руб. выручки. Участники научно-технического совета (НТС) Россвязи проголосовали за разработку поправок, которые позволят абонентам фиксированной связи звонить на короткие номера, запущенные мобильными операторами, и наоборот. Ранее платные сервисы на основе коротких номеров уже запускал для своих абонентов "Ростелеком", но успеха они не имели, напоминают эксперты.

— "Нихао" приветствует родину — Рестораторы из Китая покажут в Пекине русскую кухню — Сеть "Нихао", созданная в Санкт-Петербурге бизнесменами Ван Линанем и Хуан Фушуем, выйдет на китайский рынок, открыв одноименный ресторан в Пекине. Заведение будет ориентировано на популяризацию русской кухни среди местного населения. По мнению рестораторов, русская кухня может оказаться востребованной в КНР.

— У россиян проверили пароль — Половина пользователей не боятся потерять доступ к аккаунтам — Несмотря на регулярные утечки регистрационных логинов и паролей, только 10% россиян создают сложные пароли для аккаунтов в социальных сетях, почтовых службах и онлайн-магазинах, следует из данных Avast. Почти половина российских пользователей считают, что их информация не может быть интересна злоумышленникам. С этим не согласны эксперты: данные можно использовать для продолжения атак, в том числе на корпоративные системы.

— Государство осталось с "Калиной красной" — Главная водочная марка "Росспиртпрома" не нашла покупателя — За год распродажи непрофильных активов государственный "Росспиртпром" не смог найти покупателя на марку "Калина красная", еще три года назад входившую в топ-5 водок в стране по объему сбыта. Сделке могли помешать финансовые проблемы ГК "Кристалл-Лефортово", занимавшейся ее выпуском и дистрибуцией: после остановки предприятий группы продажи "Калины красной" практически прекратились.

— Каршеринг заедет на заправку — Сервисы аренды автомобилей нарастили средний чек — Российские операторы каршеринга нарастили средний чек: в зависимости от сервиса его рост за последний год составил 23–33%, что объясняется введением динамического ценообразования и появлением автомобилей бизнес-класса. В перспективе тарифы могут начать расти из-за увеличения цен на бензин, не исключают в компаниях. Пока большинству операторов приходится работать в убыток, отмечают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Роснефть" хочет переложить на покупателей риски попадания под санкции — Компания предлагает возместить ей потери, если контрагенты откажутся от покупки нефти из-за санкций — Европейские покупатели нефти "Роснефти" этой осенью получили от российской госкомпании предложение заключить дополнительное соглашение, по которому они будут обязаны возместить "Роснефти" "имущественные потери", если не смогут торговать с компанией из-за санкций.

— Тяжелые для власти выборы сказались на работе новых губернаторов — Оппозиционерам трудно сформировать команды, а президентским назначенцам мешает имидж технократов — Последствия проигрышей власти на осенних выборах сказались на первом месяце работы новых избранных и назначенных губернаторов, говорится в докладе фонда "Петербургская политика".

— Путин и Трамп в Париже побеседуют лишь "на ходу" — Но, возможно, успеют договориться о большой встрече на саммите G20 в Аргентине — Полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время церемонии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября не будет, заявил во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Рост цен в октябре оказался ниже ожиданий — Вероятно, инфляция в этом году окажется в пределах цели Центробанка в 4% — Когда Центробанк повышал прогноз роста цен в этом году с 3,5–4 до 3,8–4,2%, он мог перестраховаться: судя по данным Росстата, инфляция может остаться в пределах таргета ЦБ, т. е. 4%. В октябре инфляция ускорилась – но весьма незначительно: в сентябре годовой показатель был 3,4%, а теперь стал 3,5%. Рост цен не совпал с консенсус-прогнозами ни Bloomberg, ни Reuters: опрошенные обоими агентствами экономисты считали, что октябрьский показатель достигнет 3,6%.

— Правительство ужесточит контроль за финансированием госкорпораций — Деньги будут выдаваться только по мере необходимости — Правительство предлагает изменить механизм докапитализации институтов развития: давать им не живые деньги, а подписной капитал – по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Такой законопроект правительства на следующей неделе рассмотрит Госдума.

— Китай исподволь завоевывает Центральную и Восточную Европу — Его проекты сулят развитие инфраструктуры и грозят попаданием в долговую ловушку — Китай пытается воспользоваться историческим шансом увеличить свое влияние в самом сердце Европы и изменить мировой порядок, извлекая выгоду из внутренних неурядиц Евросоюза и ухудшения его отношений с США и Россией. Не спеша, применяя полученный в Азии и Африке опыт, Китай создает физическую и финансовую инфраструктуру в странах Центральной и Восточной Европы.

— FT: Дерипаске, Вексельбергу и Костину "фактически отказано" в участии в давосском форуме — Не приглашать попавших под санкции россиян, по данным газеты, требуют США — Олегу Дерипаске (его En+ контролирует 48,13% UC Rusal), владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу и президенту госбанка ВТБ Андрею Костину "фактически отказано" в участии в саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет в конце января 2019 г., сообщила Financial Times со ссылкой на двух людей, знакомых с решением организаторов.

— Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока: главная проблема – это люди — Алексей Чекунков о морепродуктах, туризме, логистике и сотрудничестве с азиатскими странами — Фонд развития Дальнего Востока практически ровесник Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), создавался в 2011 г. Однако судьбы двух организаций сложились по-разному: РФПИ стал динамично развиваться, а дальневосточный фонд первые три года бездействовал. Было много противоречащих друг другу обстоятельств, объясняет его гендиректор Алексей Чекунков: правила, написанные для фонда, не позволяли ему инвестировать деньги; а ВЭБ, который и создавал фонд, был на грани краха. В 2013 г. президент Владимир Путин произнес знаменитую фразу про банк, назвав его "помойкой для плохих долгов".

— Почему производители сигарет хотят сделать будущее бездымным — Производство продуктов нового поколения оказалось более выгодным для крупных табачных компаний — В июне 2017 г. главный исполнительный директор Philip Morris International (PMI) Андре Каландзопулос в интервью "Ведомостям" рассуждал о рентабельности устройства нагревания табака IQOS (это не аббревиатура, а ничего не значащий набор букв, превращенный в бренд). В нем табак нагревается, а не горит, но курильщик получает привычную дозу никотина.

— Россия может сделать исключение для Hyundai, BMW и ГАЗа — Компаниям могут быть предложены старые условия инвестконтрактов — В середине лета по поручению зампреда правительства Дмитрия Козака был введен временный запрет на заключение специальных инвестиционных контрактов (льготы в обмен на инвестиции) – готовились законопроекты, корректирующие условия таких контрактов. Новые правила еще не утверждены, но для автопрома может быть сделано исключение.

— Почему правительству не победить анонимность пользователей мессенджеров — Идентификация номера не будет работать, сомневаются эксперты — Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью операторов связи. Постановление было подписано 27 октября премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано во вторник, 6 ноября, и вступит в силу через полгода.

— ВТБ купит третий банк за год — Госбанк поглотит тюменский Запсибкомбанк — ВТБ объявил, что приобретет более 70% акций тюменского Запсибкомбанка. Переговоры о его покупке продолжались несколько лет. Госбанк начал их весной 2016 г., рассказывали "Ведомостям" человек, близкий к группе ВТБ, и финансист, занимающийся сделками слияний и поглощений (M&A). Стороны долго не могли договориться по цене, объясняли задержку собеседники "Ведомостей". Сумму сделки ВТБ не раскрыл. Его представитель заверил, что сделка "денежная" и "выгодна обеим сторонам".

— Пенсионные фонды "Открытия" и "Будущего" выиграли суды на 18 млрд рублей у компаний, связанных с O1 Group — Фонды покупали облигации этих компаний: теперь это дефолтные бумаги — Негосударственные пенсионные фонды группы "Будущее" и банка "ФК Открытие" оказались крупнейшими кредиторами компаний "Прайм финанс" и "Рислэнд", связанных с О1 Group Бориса Минца, который до недавнего времени владел и группой "Будущее". Фонды покупали облигации "Прайм финанса" и "Рислэнда": первая вела деятельность в интересах O1 Group, указывал "Эксперт РА", а вторая привлекала средства для инвестиций в горно-химическую компанию "Бор" (входила в O1 Group).

— Молодость основателя вовсе не гарантирует успеха стартапа — Напротив, у пожилых предпринимателей больше шансов добиться успеха, чем у молодежи — 20 лет назад Кэрол Гарднер переживала непростой период: ее брак распался, инвестиции в недвижимость оказались неудачными, она была вся в долгах и страдала от депрессии. Как-то Гарднер пришло в голову нарядить своего бульдога Зельду в костюм Санта-Клауса и отправить фото производителям рождественских открыток. Гарднер взяла фото Зельды на отраслевую выставку и распродала их за считанные часы. В 2016 г. выручка ее компании Zelda Wisdom составляла $50 млн. Идея обернулась глобальным бизнесом: компания продает права на использование изображений Зельды (это имя носит уже третий бульдог) в календарях, книгах и т. д.

— Что делать бизнесу, если налоговая инспекция заблокировала счет — Как ему выжить и добиться отмены блокировки — Блокировка счета – обеспечительная мера, позволяющая налоговой принудить бизнес к исполнению обязательств, например по налогам. По решению инспекции банк, в котором у юрлица или ИП открыт счет, обязан прекратить либо все расходные операции по счету, либо операции в пределах суммы, указанной в решении. Хотя зачисление средств производится как обычно.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Октановое число — Правительство и нефтяники договорились ограничить рост цен на бензин и дизель в январе-марте следующего года — До конца этого года цены на бензин и дизель на заправках крупных компаний в России будут заморожены, а в январе следующего года с учетом роста базовой ставки НДС с 18 до 20 процентов топливо может подорожать максимум на 1,7 процента. Больше поднять цены нефтяникам не позволит соглашение с правительством, которое они фактически начали выполнять 1 ноября, а юридически оформят к 7 ноября.

— Виды на евро — Цены на отдых в Турции уже не зависят от доллара — Цены на туры в Турцию теперь привязаны не к доллару, к евро. Причиной смены расчетной валюты туроператоры называют ценообразование турецких отельеров. Большинство из них выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки.

— Служба с презентом — Предложен список допустимых подарков для чиновников — Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрил законопроект, отменяющий для чиновников "подарочный максимум" в три тысячи рублей (сегодня более дорогие подарки необходимо сдавать государству). Вместо этого будет установлен конкретный перечень презентов, которые разрешено принимать начальникам.

— Маршал Жуков VS Наполеон — Готовы ли школы к обязательному ЕГЭ по истории — ЕГЭ по истории может стать обязательным. Правда ли, что современные школьники путают Великую Отечественную войну и Отечественную войну 1812 года? Стоит ли делить экзамен на "базу" и "профиль", как с математикой? Справятся ли учителя и ученики с увеличенной нагрузкой?

— Прорыв?— Какие страдания соотечественников облегчит новая миграционная политика — Выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, президент В.В. Путин сказал, что подписал новую Концепцию государственной миграционной политики России. Зал, в котором находились более 400 делегатов из 98 стран мира, встретил эти слова президента бурными аплодисментами. Владимир Путин пояснил далее, что Концепция "направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства".

— Оружие с умом — Владимир Путин предложил разработать новую стратегию действий по военно-техническому сотрудничеству — Россия поставила на экспорт продукции военного назначения примерно на 15 миллиардов долларов, заявил президент в Кремле на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

— Развитие системы просвещения — 7 ноября в Государственной Думе пройдет "правительственный час" с участием министра просвещения Ольги Васильевой, на котором будут обсуждаться меры по повышению качества образования.

— За длинным юанем — Россия поставит Китаю аграрной продукции на полмиллиарда долларов — Внешнеторговый оборот России и Китая по итогам 2018 года может достичь 100 миллиардов рублей. Как заявил "РГ" министр промышленности и торговли Денис Мантуров, преодоление планки в 100 миллиардов долларов до конца года абсолютно реально, если принимать во внимание темпы роста товарооборота в последние годы.

— Митинг на миллион — Госдума вводит наказание за вовлечение детей в уличные акции — Власть будет "бить по рукам тех дельцов, которые цинично используют детей в политических целях". На это направлен законопроект, который поддержала Госдума в первом чтении.

— Платеж по факту — Депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ — Для получения субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ гражданам не нужно будет преодолевать бюрократическую волокиту. Госдума единогласно приняла закон, освобождающий россиян от необходимости доказывать отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги.

— Зона видимости — Ввоз спутниковых телефонов разрешат только операторам связи — Ввозить в Россию спутниковые телефоны смогут исключительно отечественные лицензированные операторы связи. Проект поправок об этом в Закон "О связи" подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Ограничения затронут и ввоз из государств, входящих в Евразийский экономический союз.

— Вот и ягодки — Вино из винограда вытесняют дешевые фруктовые алкогольные напитки — Продажи фруктовых вин растут в десять раз быстрее остальной алкогольной продукции. Спрос на этот напиток стимулирует его дешевизна, считают эксперты.

— Антибиотиков.net — Производителей обяжут называть товары своими именами — В России ограничат использование антибиотиков в мясной и молочной продукции, а также заставят производителей называть изготовленные продукты питания своими именами. Например, если шоколад изготовлен из какао-масла и какао-бобов, как требует ГОСТ, он может называться шоколадом.

— С занесением в наличное дело — В кредитные истории российских заемщиков добавят достоверности — Всем кредитным договорам планируется присвоить уникальные идентификаторы и передать их в бюро кредитных историй (БКИ). Законопроект кабмина на эту тему, разработанный минфином, Госдума рассмотрит в четверг в ключевом втором чтении. Уникальные коды способны снизить долговую нагрузку у избранных заемщиков и исключить некоторые случаи отказов в кредите.

— МЧС идет на рыбалку — 1700 мест выхода на лед возьмут под контроль — МЧС России приступило вплотную к подготовке ледовых переправ, зимников и рыбных мест. В чрезвычайном ведомстве рассказали, что с наступлением холодов спасатели возьмут на контроль более 1700 мест зимней рыбалки и массового выхода на лед.

— Продолжение следует — На "Мосфильме" открыли новый павильон — Впервые с советских времен на "Мосфильме" построили один из крупнейших съемочных павильонов в Европе. Как убедился мэр Сергей Собянин, здесь можно установить декорации любой сложности: например, башни "Сити", тропический лес или даже арктические льды.

— Таможня не дает добро — Что мешает россиянам знакомиться с зарубежными выставками?— Из-за изменений в Таможенном кодексе может стать невозможным привоз в Россию художественных выставок из-за рубежа. О тонкостях новых законов и таможенных правил и возможностях исправить их недостатки специально для "Российской газеты" рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

— Разбой с акцентом — Начался суд над грабителями элитных коттеджей — В Мособлсуде начали слушать уголовное дело о грабежах в Подмосковье и Новой Москве. В деле — 80 томов. Судят этническую банду, состоявшую из выходцев из Молдавии. Правда, маскировались они под кавказцев, даже копировали характерный акцент. Хотя все прекрасно говорили по-русски.

— Сообщение доставлено — Правительство утвердило правила идентификации для мессенджеров — Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров (сервисов обмена мгновенными сообщениями) с помощью номера телефона.

— Испытали "Ураган" — Флот получит новый корабль с "Калибрами" — Ракетный корабль проекта 22800 "Ураган", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр-НК", завершил важнейший этап государственных испытаний в северных широтах и прибыл в Санкт-Петербург.

— Живите быстрее — Нотариусы готовятся перейти на ускоренную регистрацию сделок с недвижимостью в Росреестре — Президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик сообщил "РГ", что нотариат активно готовится к внедрению новой процедуры: обязательной регистрации онлайн в Росреестре сделок с недвижимостью.

— Останутся в тюрьме до конца жизни — Верховный суд подтвердил приговор Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву, которые были признаны виновными в расстреле российских военнослужащих в 1999 году.

— Максакова отказалась от иска — Пресненский районный суд Москвы приступил к рассмотрению иска оперной певицы Марии Максаковой, которая требовала отменить сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной.

— Пробило наконец-то — Руководство Саратовской области заявило, что возьмет под свой контроль ситуацию с обеспечением лекарствами больных сахарным диабетом — Что ни говори, а радует, когда опубликованные в газете проблемы не повисают в воздухе, не превращаются в пустой звук, а за их решение принимаются местные власти. Именно такую реакцию вызвала публикация "Ишь… критиканы нашлись".

— Готовил самодельную бомбу дома — Пресненский районный суд заключил под стражу до 2 декабря 2018 года 14-летнего школьника, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

— Не тот источник — В области разливали поддельную минеральную воду — На широкую ногу было поставлено производство поддельной минеральной воды в подмосковном Сергиевом Посаде. В подходящем помещении мошенники устроили полноценный цех, в том числе — автоматическую линию по розливу воды.

— Шпионы в небе — Сразу шесть самолетов-разведчиков США пролетели у наших границ и объектов — В Минобороны России прокомментировали очередной инцидент, который в небе над Черным морем спровоцировал американский самолет-разведчик.

— Возвращение легенды — Малахов курган открылся после реконструкции — В Севастополе завершилась реконструкция Малахова кургана — первая с конца 1950-х годов, когда мемориальный комплекс был восстановлен и открыт после войны.

— Кофе по-неаполитански — Гостем редакции был посол Италии в России Паскуале Терраччано — О том, как развивается российско-итальянское сотрудничество по всем направлениям — от экономики до культуры — "РГ" рассказал гость "Делового завтрака" посол Италии в России Паскуале Терраччано.

— Взгляд с другой стороны доски — Алексей Пушков представил свою книгу о современной международной политике "Глобальные шахматы. Русская партия" — Известный журналист-международник Алексей Пушков — автор и многолетний ведущий аналитической программы "Постскриптум", член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а до 2016 года — председатель Комитета Госдумы по международным делам, — выпустил новую книгу, которая называется "Глобальные шахматы. Русская партия". О том, кто и по каким правилам сегодня играет на глобальной шахматной доске, он рассказал в интервью "РГ".

— Ставка на явку — Промежуточные праймериз в США прошли на фоне роста поляризации и насилия — В США 6 ноября прошли промежуточные выборы в обе палаты конгресса и местные органы власти. По их итогам, демократическая оппозиция рассчитывает нарушить монополию правящей Республиканской партии, под контролем которой после 2016 года оказались как исполнительная, так и законодательная ветви власти.

— "Скорая" просит помощи — Машины с красным крестом заблокировали города Франции — Французскую столицу сложно удивить массовыми манифестациями, которые устраивают местные профцентры, отстаивая те или иные социальные завоевания трудящихся. Здесь до сих пор с содроганием вспоминают длившиеся несколько весенних и летних месяцев стачки железнодорожников и "хождения по мукам" жителей парижского региона, которые были вынуждены проявлять чудеса выдумки и находчивости, чтобы добраться до работы и вернуться обратно к себе домой.

— Дома в обход закона — В гибели людей в Италии виновата не только природа — Число жертв непогоды, продолжающей свое разрушительное шествие по всей территории Апеннин, стремительно растет. По последним данным, за одну неделю стихия унесла жизни 32 человек.

— Пришел час расплаты — В Нью-Йорке судят мексиканского наркобарона — Масштабная торговля наркотиками в Северной Америке, отмывание денег, похищение и убийство людей в США. Вот таков далеко не полный перечень преступлений предъявят прокуроры на начавшемся в Нью-Йорке процессе над 63-летнем мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом, известном по прозвищу Эль Чапо — коротышка.

— Отец иль не отец?— Королю Бельгии присудили тест ДНК — Апелляционный суд Брюсселя постановил, что король Бельгии Альберт II должен пройти тест на отцовство. Таким образом судьи надеются наконец разрешить многолетнюю загадку — является ли 50-летняя художница Дельфина Боэль дочерью Его величества.

— Друзья приложили руки — Генпрокурор Украины собрался в отставку из-за смерти "активистки" — Во время выступления в Верховной Раде генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что готов уйти в отставку, и даже написал прошение на имя президента. К такому шагу его подтолкнуло резонансное дело "активистки" Екатерины Гандзюк, умершей в воскресенье, и тем привлекшей пристальное внимание Госдепа к ситуации в правоохранительных и следственных органах Украины.

— Язык до Волги доведет — Британский студент переехал в российскую глубинку, чтобы изучать русский язык в обычной школе — Англичанин Алекс Хэйг променял университеты столичных городов на практику в костромской школе. Историю и русскую литературу он осваивает за одной партой с шестиклассниками, а на уроках английского превращается в любимого учителя.

— Взялись за шашечки — Для пассажиров такси открылась "горячая линия" — Роспотребнадзор по Пензенской области вынужден был открыть "горячую линию", куда напрямую могут жаловаться пассажиры такси, недовольные поездкой. Только за минувшие праздничные дни в Пензе произошло сразу несколько громких происшествий с участием такси. Два из них закончились госпитализацией пассажиров. Вместо указанного адреса клиентов доставили в больницу. При этом одному из них даже не вернули деньги за неудачную поездку, он просто не успел опомниться, как оказался в салоне "скорой помощи".

— Жизнь за картонными стенами — В Белогорске целый микрорайон признали непригодным для жилья — Почти семьсот миллионов рублей власти Белогорска "освоили" на строительство 16 многоквартирных домов, в которых нет центрального отопления и централизованного горячего водоснабжения. Амурский областной суд назвал проживание здесь "объективной опасностью для жизни и здоровья граждан".

— Изобрели родник — Инженеры научились превращать воздух в питьевую воду — Самарские ученые запатентовали установку, которая добывает дистиллированную воду из воздуха. Причем продуктивнее всего изобретение работает в условиях раскаленной пустыни.

— Пожар на Тупиковой улице — В Юрге погибла многодетная семья — В кузбасском городе Юрга следователи и сотрудники МЧС устанавливают причины пожара, жертвами которого стали двое взрослых и шестеро детей.

— Проснулись в огне — После взрыва в одном из домов поселка Приамурский 68 человек не могут вернуться в квартиры — Во вторник около шести утра в поселке Приамурском Еврейской автономной области произошел хлопок бытового газа в пятиэтажном доме на улице Островского. В результате этого возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров.

— Правила передачи — С какими проблемами сталкиваются водители, которые пользуются сервисами каршеринга — Российский рынок каршеринга входит в число самых быстрорастущих в мире, и, как всякому молодому рынку, ему свойственны "детские болезни". "Российская газета" составила топ-6 проблем, с которыми сталкиваются клиенты каршеринга.

— Деньги найдутся на Востоке — Российский бизнес уже понял, что на годы вперед лишился доступа к финансовой инфраструктуре Запада, но пока не осознал, что может найти ей замену на Востоке.

— История из серебра — Французский антиквар подарил России большую драгоценность — Уникальный подарок преподнес России французский антиквар Филипп Бёван — навершие тамбурмажорского жезла с тиснением в виде двуглавого орла начала XIX века. Изготовлено оно из серебра с позолотой. Несмотря на то, что когда-то такие изделия, скорее всего, выпускались массово, в музеях мира и частных коллекциях их сохранились единицы.

— Как по маслу — Приведет ли рекордный урожай к снижению цен — В этом году в России прогнозируется рекордный урожай масличных культур, заявили в минсельхозе, опираясь на данные региональных органов управления агропромышленным комплексом. Прежде всего речь идет о подсолнечнике, рапсе, горчице, сое и масличном льне.

— Для солнца нашелся провод — Минэнерго: в изолированных системах нужно развивать "зеленую" генерацию — Российский рынок электроэнергетики начинает работать по более логичным, понятным правилам, за принятие которых минэнерго билось не один год. К сожалению, катализатором изменений стали масштабные аварии, в том числе прошлым летом на Дальнем Востоке, когда без света остались полтора миллиона человек.

— День холостяка — В китайскую "черную пятницу" заказы придут с задержкой — Дата 11 ноября, более известная как китайская "черная пятница", или День холостяка, считается крупнейшим фестивалем распродаж. Возможно, сочетание цифр 11.11, символизирующее одиночество, заставляет людей покупать больше. В этом году в день распродажи холдинг Alibaba обещает установить новый рекорд и обработать за 24 часа миллиард заказов по всему миру. Для этого объединятся площадки Tmall World, AliExpress и работающая в Юго-Восточной Азии интернет-платформа Lazada.

— Стартап выходит на сделку — Венчурные фонды стали активно вкладывать средства в российские инновации — Венчурный рынок начал расти после нескольких лет застоя. За 2017 год его объем увеличился на 48 процентов — до 243,7 миллиона долларов, показал обзор "MoneyTree: навигатор венчурного рынка", подготовленный PwC и РВК. Было заключено 205 сделок — на 21 больше, чем в 2016 году. В первой половине 2018 года состоялось еще 97 сделок на 93,4 миллиона долларов.

— Конфликт со счастьем — Забытый моногород стал "цифровым" полигоном — В Гусев под Калининградом на работу едут из Риги, приграничных польских и немецких городов и даже из Сибири. Город победил в конкурсе "Комфортная городская среда". А все началось с брака: в "нулевые" сбыт телевизоров калининградской сборки упал — из-за горящих микросхем, как правило, китайских. И Балтика пошла ва-банк.

— Прокол? Нет, протокол! — Церемония рождает уважение и никогда не скрывает суть дела — Недавно состоялась презентация книги "Протокол Президента РФ", подготовленная ветеранами и действующими сотрудниками службы протокола и издательством "Большой Российской энциклопедии". Об особенностях издания "РГ" рассказывает ответственный редактор издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец.

— Миллионер из 7 "Б" — Уроки финансовой грамотности из книжек и жизни — В России стартует V Всероссийская неделя сбережений, образовательно-просветительская акция, организованная при поддержке Минфина России. С 2015 года более 19 тысяч преподавателей со всей страны прошли обучение по финансовой грамотности, чтобы потом поделиться полученными знаниями со школьниками. Потому что сегодня даже второклассник должен уметь разбираться в доходах и расходах. "РГ" попыталась выяснить, нужна ли финансовая грамотность детям, поможет ли она вырастить если не миллионера, то хотя бы грамотного обывателя и успешного профессионала?

— Мама, я сама! — Как гиперответственные родители вредят своему ребенку — За ненадлежащее исполнение своих обязанностей сегодня родителей могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. А в отдельных случаях горе-родителей ждет административный арест до пяти суток. Равнодушие к собственному ребенку может закончится катастрофой. Но в современном родительстве сегодня наметилась другая крайность — излишняя забота о ребенке, которая грозит появлением очередного поколения инфантов.

— Мораль беспилотника — Почему робот-авто не подчиняется законам Азимова — Роботы наступают! Эта фантазия писателей стремительно становится реальностью. А экономисты США подсчитали, что через десять лет роботы и искусственный интеллект вытеснят с рабочих мест десятки миллионов американцев. Умные машины уже лучше человека выполняют многие операции, а потому в промышленности вытеснили людей из многих производств. Они отличные грузчики, сварщики, кузнецы и штамповщики, сборщики, они лучше человека сверлят, фрезеруют, режут, клепают, шлифуют, полируют, быстро осваивают многие другие рабочие профессии.

— Взять след — Прибор впервые в мире быстро и просто найдет признаки сложных болезней — Выявить онкологическое заболевание на самой ранней стадии сегодня вполне реальная задача. Для этого надо сдать кровь на специальные биомаркеры. Точно так же можно узнать и о других болезнях, которые пока себя не проявили, но уже таятся в организме. Но такие анализы сложны, а потому проводятся в специализированных лабораториях, и дороги.

— Спасительный вдох — Российский аппарат увидит заложника сквозь стену — Первое место и грант 500 тысяч рублей выиграла на конкурсе Минторга России группа томских ученых за создание прибора "Радиодозор-М". В различных чрезвычайных ситуациях устройство может обнаружить человека за преградами — железобетонными и кирпичными стенами, строительными конструкциями, завалами и т. д.

— Загар без вреда — Озоновый слой возвращается — Озоновый слой полностью восстановится в северном полушарии к концу 2030 года, а в целом на Земле до 2060 года. Но при условии: все страны будут соблюдать условия Монреальского протокола, который запрещает производство озоноразрушающих соединений. Еще в конце 1970 года ученые стали бить тревогу, обнаружив истощение озонового слоя. Дело в том, что очень опасный ультрафиолет, который вызывает загар и рак кожи, практически полностью поглощается озоном.

— Повод для Нобеля?— Исследования российских ученых могут стать прорывом в области сверхпроводимости — Движение электрического тока без какого-либо сопротивления — одна из самых заманчивых задач науки. Ее решение сулит огромную экономию энергии, в частности, при ее транспортировке по линиям электропередачи. Над ней ученые многих стран бьются с тех пор, как голландец Камерлинг-Оннес в 1911 году открыл явление сверхпроводимости.

— Что Пушкин прописал — Выпускники готовятся к итоговому сочинению — До новой волны государственной итоговой аттестации осталось меньше месяца: 5 декабря всех выпускников ждет первое испытание, которое является допуском к ЕГЭ — итоговое сочинение. За что можно получить "незачет"? На какие источники лучше ссылаться? Кого могут удалить из аудитории? Подробные инструкции не только для школьников, но и для учителей опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений.

— Как дважды два — Сколько времени уходит на подготовку к урокам — Половина учителей начальной школы тратят на подготовку к уроку более двух часов. Еще у 16 процентов на это уходит около 70-90 минут, и 13 процентов педагогов тратят примерно час.

— Стартовать правильно — Вышка научит искать работу — Что написать в резюме, если нет опыта работы? Как сориентироваться, где тебя ждут? Как пройти собеседование? Высшая школа экономики запустила онлайн-курс о том, как студентам найти хорошую работу. Сориентироваться в мире вакансий поможет один из самых авторитетных экспертов в области профориентации Алена Владимирская.

— Класс инклюзии — Где лучше учиться особенным детям —В Москве наградили победителей конкурса "Лучшая инклюзивная школа России-2018". Первый приз взяла средняя школа N 21 города Белгорода, а лучшим инклюзивным детским садом стал "Центр интегративного воспитания" N 41 Центрального района Санкт-Петербурга.

— В школу — на эмоциях — Как рисование помогает в математике — В Доме художника на Крымском валу показали выставку работ детей из небольшого поселка Светлый, что в Томской области

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— В России появится электронный сертификат прививок — Минздрав России предложил ввести электронный сертификат прививок. Об этом на круглом столе в "Известиях" заявила представитель ведомства Наталья Костенко.

— Про мажоров и людей: что не так с отпрысками богатых родителей — После скандала с очередным представителем "золотой молодежи" "Известия" разобрались в особенностях поколения — Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, попавший в громкий скандал с обвинением в изнасиловании, вчера заявил о своей невиновности. По информации "Известий", молодой человек утверждает, что обвиняющая его 23-летняя ростовчанка Вероника Максимова возводит напраслину, а сама работала в сфере эскорт-услуг. По делу начата следственная проверка, а "Известия" решили разобраться: что не так с нашими "мажорами"? Почему дети высокопоставленных чиновников и олигархов слишком часто стали фигурировать в новостях в сомнительном свете?

— Торг уместен: три российских сервиса такси предложат систему аукционов — Модель внедряют для повышения конкуренции на рынке — Российские сервисы такси всё активнее используют аукционную модель при формировании стоимости поездки. Федеральный сервис "Таксовичкоф" с ноября 2018 года ввел услугу, позволяющую пассажиру торговаться с водителем за свою цену, а агрегатор "Максим" начнет применять систему аукционов с 2019 года, сообщили "Известиям" в службах. За счет такой схемы предполагается снизить стоимость услуги минимум на 15%, что должно помочь в борьбе с крупными агрегаторами — "Яндекс. Такси", Uber и Gett. Эксперты оценивают такую перспективу скептично: торги могут затянуть время заказа машины, которое все компании стремятся свести до минимума, такая схема оправдана только на длинных расстояниях.

— Дипломатичным путем: Израиль не будет заставлять посольства переезжать — Тель-Авив не станет в ультимативной форме требовать переноса загранучреждений в Иерусалим — Израиль не собирается предпринимать агрессивных внешнеполитических шагов, чтобы заставить иностранные государства перенести свои дипломатические представительства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом "Известиям" заявил директор Первого департамента Евразии МИД Израиля Яков Ливне. Дипломат подчеркнул, однако, что присутствие иностранных посланников вблизи основных правительственных институтов позволит улучшить эффективность двустороннего взаимодействия.

— Польская спешка: американскую базу ждут в течение пяти лет — Постоянное присутствие военнослужащих США, по мнению Варшавы, должно гарантировать безопасность страны в свете "российской угрозы" — Польша хочет, чтобы американская военная база "Форт-Трамп" появилась на территории страны в течение пяти лет, так как Варшава обеспокоена ситуацией в Восточной Европе и действиями РФ. Об этом "Известиям" сообщили высокопоставленные источники в польских дипломатических кругах. Собеседники уверены, что постоянное присутствие американских военнослужащих обеспечит безопасность страны. Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с "Известиями" заявил, что если на территории Польши действительно появится американская база, то она будет запланирована для огневого поражения.

— Отходят роды: к чему приведет идея отмены гражданства по рождению — Угроза Дональда Трампа отменить такое право лишь сделает "родильные туры" более популярным — По статистике, ежегодно в США появляются на свет более 10 тыс. российских младенцев, автоматически получающих и американское гражданство. Такие данные "Известиям" предоставили в одной из компаний, отправляющих беременных россиянок рожать по другую сторону Атлантики. И даже идея отмены практики предоставления гражданства родившимся на территории Штатов, на днях представленная Дональдом Трампом, не будет иметь негативных последствий для "родового туризма" из России, считают участники этого специфического рынка. По их мнению, инициативу зарубят судебные инстанции, а процесс разбирательства вокруг законности этой идеи займет 2–3 года. Пока же шумиха по поводу очередной затеи Дональда Трампа привела лишь к увеличению интереса к родам в Америке.

— Правосудие по американски: Петру Левашову грозит 37 лет заключения — Российского программиста выпускают на улицу один раз в неделю — Несмотря на недавнее признание вины, гражданину РФ Петру Левашову, в 2018 году экстрадированному из Испании в США, грозит 37 лет заключения. Об этом "Известиям" сообщил адвокат россиянина Вадим Глозман. Защитник также отметил, что программист сейчас содержится не в самых лучших условиях, однако достойно справляется с тяжелой жизненной ситуацией. Жена Петра Левашова Мария рассказала "Известиям", что сейчас ее мужа пускают на прогулку на один час в неделю.

— Твою дивизию: ВСУ самовольно покинули более 33 тыс. человек — В розыске числится свыше 15 тыс. единиц оружия, похищенного из украинских вооруженных сил — Более 33 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали за четыре с половиной года. Об этом сообщили несколько военно-дипломатических источников "Известий" со ссылкой на доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны. Выдержки из документа имеются в распоряжении "Известий". В Верховной раде отмечают, что морально-нравственное состояние украинской армии вызывает большие опасения.

— Тяжкое бремя: долги потенциальных банкротов превысили 39 млрд рублей — Суды признают граждан несостоятельными в 90-95% случаев неуплаты по кредитам — Долги потенциально несостоятельных граждан достигли 39,61 млрд рублей в третьем квартале 2018 года. Речь идет об абсолютном рекорде, следует из расчетов Национального центра банкротств для "Известий". Средняя сумма задолженности несостоятельных снизилась на 400 тыс. рублей — до 1,3 млн.

— На пороге эпидемий: медики рассказали, чем грозит отказ от прививок — Выступающих против вакцинации врачей будут наказывать, а национальный календарь прививок расширят к 2020 году — В России скоро введут электронный сертификат прививок, а Минздрав обсуждает разработку законопроекта, предусматривающего привлечение к ответственности за призывы к отказу от вакцинации. Об этом представители министерства и ведущих медицинских и научных учреждений страны сообщили на круглом столе в "Известиях". Они также рассказали, почему исчезли импортные вакцины от гриппа, по какой причине и в следующем году с ними опять могут возникнуть сложности и как в ближайшее время изменится Национальный календарь прививок.

— "Обыкновенный глюк"- Сбои в работе бортовых компьютеров МКС происходят регулярно —Бортовые компьютеры на МКС выходят из строя каждые два года, сообщил "Известиям" источник в РКК "Энергия", комментируя сбой, произошедший на космической станции 6 ноября. Как утверждает собеседник в "Роскосмосе",проблемы могут случаться и чаще — до од-ного раза в два месяца. По мнению специалистов, их причиной становятся ошибки вычислений или протонный пробой, который вызывает поток тяжелых частиц в космосе. Для предотвращения нештатных ситуаций все 20 компьютерных блоков МКС объединены в сеть с управлением из Москвы и Хьюстона. Кроме того, к устранению возникающих проблем могут быть привлечены и сами космонавты.

— Оружие торговли — Президент призвал использовать возможности в сфере ВТС для обновления отечественной промышленности — России необходима новая комплексная стратегия действий на мировом рынке вооружений. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Кремле. Ежегодный объем экспорта отечественной продукции военного назначения составляет $15 млрд, подчеркнул глава государства. При этом Москва строго соблюдает международные нормы ВТС и готова предложить иностранным партнерам новые формы сотрудничества, отметил российский лидер. По мнению главы государства, это особенно важно в условиях, когда конкуренты все активнее используют для борьбы шантаж и попытки санкционного давления.

— "Мы проводили экспертизу ордена "Победа" Брежнева" — Специалист Музеев Московского Кремля Мария Сарычева — о тайнах главной военной награды СССР — Орден "Победа" — главный среди советских военных наград — был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР ровно 75 лет назад, 8 ноября 1943 года. Им были награждены лишь два десятка человек — но имя каждого кавалера известно любому, знакомому с историей ХХ столетия хотя бы по школьному учебнику. По случаю юбилея "Известия" побеседовали с Марией Сарычевой, научным сотрудником сектора фалеристики и русского художественного металла XII–XVII веков Оружейной палаты Московского Кремля, автором каталога по истории ордена "Победа".

РБК daily

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— Торг здесь уместен — В ЕАЭС предложили легализовать онлайн-продажу алкоголя и лекарств – В 2019 году в ЕАЭС могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, лекарствами, табаком и ювелирными изделиями. В России легализовать их продажу через интернет пока не удалось, даже не смотря на потенциал рынка в миллиарды рублей.

— Проверка разделением – Четыре вопроса о промежуточных выборах в США — В США прошли промежуточные выборы в конгресс. О том, кого социологи прочат в победители, как в результате может измениться политика Вашингтона и его отношения с Москвой — в материале РБК.

— Сила – в привычке – Растет число россиян, оправдывающих применение насилия властями – Растет доля россиян, которые готовы оправдывать применение насилия со стороны власти в отдельных случаях. Как поясняют социологи, сказалось его "опривычивание" и частое освещение в СМИ связанных с пытками и истязательствами тем.

— Рыболовлеву испортили игру – Российский миллиардер дал показания в Монако – Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев во вторник дал показания следственным органам Монако. Издание Le Monde сообщило о его помещении под стражу, пояснив, что речь идет о деле, открытом по фактам "коррупции и торговли" влиянием.

— Протоиерей разочаровался в своем земном покровителе – Молдавский священник дал показания о коррупции во ФСИН – Бывший глава одного из отделов Молдавской митрополии Геннадий Цуркану дал показания по делу высокопоставленного работника ФСИН Олега Коршунова. Священник получал с помощью чиновника займы и помогал ему получить церковные награды.

— Суд навел глянец на дело "Аэроэкспресса" — Офицеры МВД Чечни признаны виновными в самоуправстве – Суд прекратил дело о вымогательстве 45 млн руб. у одного из издателей журнала "Аэроэкспресс". Среди обвиняемых были офицеры МВД, охранявшие руководство Чечни. За них вступался Рамзан Кадыров, а прокурор просила для них до семи с половиной лет.

— Цены прорвали договоренности – Четыре вопроса о подорожании бензина на Санкт- Петербургской бирже – Вопреки договоренностям нефтяников с правительством от 31 октября цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской бирже возросли примерно на 2 %. Трейдеры отказались от перепродаж бензина с НПЗ, но топлива больше не стало.

— "Роснефти" отморозили гудвилл – Крупнейшая российская нефтяная компания списала 133 млрд нематериальных активов – "Роснефть" списала 133 млрд руб. за третий квартал 2018 года из-за заморозки цен на бензин. С начала года списания сегмента переработки составили 180 млрд руб., это снизит дивиденды компании на 72 млрд руб.

— ВТБ расширился еще на регион – Запсибкомбанк переходит под контроль государства – ВТБ приобретает крупнейший частный банк Тюменской области — Запсибкомбанк. Покупка позволит ВТБ усилить розничный бизнес в регионе и выйти там на второе место по числу отделений. Эксперты оценивают сделку в 14-16 млрд руб.

— Экспортные надбавки двинулись прежним путем – Правительство поддержало РЖД в тарифном споре с ФАС – После долгих дискуссий РЖД удалось отстоять тарифную надбавку на экспорт в размере 8%, которую ФАС отменила в июле. В 2019 году это может принести компании дополнительно до 38,5 млрд руб. выручки, треть из которой- от угольщиков.

— Развитие по подписке – Власти расширяют действие нового механизма докапитализации – Созданный для ВЭБа новый механизм докапитализации будет распространен на Российский экспортный центр т Корпорацию МСП. Эта схема призвана сэкономить средства федерального бюджета при реализации майского указа президента.

— Без шума и пыли – Как идет перестройка российского рынка клининговых услуг – Налоговая взялась за обеление российского рынка клининга – сейчас в тени находится от 70 до 90% этого сегмента емкостью 360 млрд руб. в год. Только в этом году ФНС проверит 8 тыс. клининговых компаний по всей стране.