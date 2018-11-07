МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Представители Республиканской партии сохранят большинство в сенате США, вытеснив на промежуточных выборах во вторник двух действующих сенаторов-демократов и получив еще два места, пишет Dow Jones.

Республиканцы победили сенаторов из Демократической партии Джо Доннелли и Хейди Хейткамп от Индианы и Северной Дакоты соответственно, а также выиграли в Теннесси соревнование за свободное место, которое ранее занимал республиканец Боб Коркер. В Техасе республиканец Тед Круз победил республиканца Бето О'Рурка.

Демократы победили республиканцев в Западной Вирджинии, Висконсине и Нью-Джерси, но этого недостаточно для получения большинства в палате.

Сохранение контроля над сенатом стало важной победой для президента Дональда Трампа и его политических планов. Республиканское большинство позволит президенту и впредь назначать консервативных судей (что Трамп сделал своим приоритетом), а также утверждать кандидатов на административные должности. Если демократы получат большинство в палате представителей и будут добиваться импичмента, это поможет Трампу избежать его, так как слушания должны проходить в сенате, а для утверждения решения необходимы голоса двух третей сенаторов.

Результат выборов позволяет судить об эффективности агитации Трампа за кандидатов-республиканцев по всей стране. С начала сентября, после Дня труда, президент каждую неделю совершал агитационные поездки, в основном посещая штаты, где предстояли важные выборы в сенат. В воскресенье он сказал журналистам, что в основном сосредоточен на выборах в сенат, а не в палату представителей.

Сейчас у республиканцев в сенате 51 место из 100, и карта выборов была для них благоприятна. Демократы начали вторник, защищая 26 мест, десять из которых – в тех штатах, где Трамп победил на выборах в 2016 году. На этих выборах республиканцы намеревались сохранить девять мест, и только один из них, Дин Хеллер из Невады, выдвигался там, где на президентских выборах победила Хилари Клинтон.

Во вторник республиканцы победили там, где в 2016 году Трамп выиграл с большим отрывом.

Демократам тоже удалось победить в тех штатах, где Трамп выиграл с большим отрывом. Победа Джо Манчина в Западной Вирджинии примечательна тем, что в 2016 году Трамп выиграл здесь выборы с перевесом в 42 процентных пункта. Манчин – один из немногих демократов, которые поддерживают некоторые планы президента.

В воскресенье были опубликованы результаты опроса проведенного Wall Street Journal и NBC News, показавшие, в какой мере эти выборы были референдумом о поддержке Трампа. Почти три четверти намеревавшихся голосовать избирателей сказали, что своими голосами хотят заявить об отношении к президенту. При этом 32% избирателей сказали, что просигнализируют о поддержке Трампа, 40% — об оппозиции ему, а 28% сказали, что их голоса не станут сигналом об отношении к президенту.