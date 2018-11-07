ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в 16.30 по Гринвичу проведет пресс-конференцию, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в среду после того, как Трамп объявил о "большой победе" в промежуточных выборах, сообщает Dow Jones.

Утром в среду в своем твитере Трамп написал, что пришло время "вернуться к работе и сделать все дела".

Объявление о проведении пресс-конференции и твит президента говорят о том, что республиканцы, несмотря на потерю большинства в Палате представителей, в целом оценивают сохранение большинства в Сенате как успех.

Вечером во вторник, когда еще не были известны окончательные результаты, Трамп написал в твитере, что выборы оказались "грандиозным успехом" и поблагодарил всех избирателей.

В среду его настроения не изменились.

"Получил столько поздравлений от столь большого числа людей с нашей большой победой прошлым вечером, в том числе и от зарубежных друзей, которые были вынуждены взять паузу в обсуждении торговых соглашений, — заявил он. – Теперь мы все можем вернуться к работе и завершить начатое!"

Однако теперь, когда силы в Конгрессе разделились, осуществление задуманного может оказаться не столь простой задачей для Трампа. Демократы в Конгрессе теперь могут оспаривать полномочия Трампа и тормозить процесс принятия законов, в том числе и выступить против заключения торгового соглашения с Канадой и Мексикой, которое должно быть одобрено Конгрессом.

В Белом доме заявили, что Трамп в среду связался с Митчем Макконнеллом, руководителем большинства в сенате от республиканцев, а также с будущей главой большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и поздравил их с победой.