МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Уровень социального неравенства в России в 2017 году оказался самым низким за 12 лет, говорится в исследовании Института "Центра развития" НИУ ВШЭ.

"В последние годы инфляция и социальное неравенство снижались. В 2017 году был отмечен самый низкий уровень инфляции начиная с 1991 года. Но 2017 год, согласно данным Росстата, характеризовался еще и самым низким уровнем социального неравенства, начиная с 2006 года", — отмечают эксперты.

В то же время они указывают, что в 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца. Так, за 9 месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 году (коэффициент Джини увеличился с 0,400 до 0,402).

"Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84 и 3,08% соответственно), что привело к снижению удельного веса доходов", — поясняют они.

Согласно прогнозу Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, индекс потребительских цен в 2018 году составит около 4%, что скорее всего приведет к небольшому увеличению показателей социальной дифференциации по итогам года по сравнению с 2017 годом.

"В 2019 году потребительская инфляция может ускориться до 5,1%. С учетом более низких темпов роста заработных плат в бюджетном секторе в 2019 году по сравнению с 2018 годом это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти. Правда, обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс", — прогнозируют авторы доклада.