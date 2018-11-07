МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Результаты промежуточных выборов в конгресс США, прошедшие 6 ноября, вряд ли изменят курс политики страны, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody's.

"Агентство ожидает, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит проводить нынешнюю политику в ключевых областях — торговле, здравоохранении и иммиграции, — в течение следующих двух лет", — добавляет агентство.

"В условиях высокой политической поляризации принятие законодательства в расколотом конгрессе будет усложнено, и мы считаем, что администрация, вероятнее всего, продолжит продвигать свои политические интересы с использованием ресурсов исполнительной и административной власти, нежели через законодательное регулирование", — добавляет младший вице-президент агентства Ребека Карновиц (Rebecca Karnovitz). При этом отмечается, что темпы реализации политической повестки могут замедлиться.

В Moody's считают, что кабинет США продолжит налагать торговые барьеры в отношении Китая и ужесточать регулирование в секторах инвестиций и интеллектуальной собственности.

Агентство также ожидает, что новый торговый договор между США, Канадой и Мексикой будет одобрен конгрессом в 2019 году, "хотя палата представителей наверняка потребует корректировки (документа — ред.)", что может замедлить процесс его утверждения.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA. Президент США Дональд Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран. Соглашение должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Оно станет крупнейшим торговым пактом в мире, охватывая взаимную торговлю на 1,3 триллиона долларов в год.