ЛОНДОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Итоги промежуточных выборов в конгресс США вряд ли повлияют на экономическую политику действующей власти, считают эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics (OE).

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

OE, не ожидая существенных изменений в экономической политике США, сохранила свой прогноз по росту ВВП страны в 2018 году на уровне около 2,9%, в 2019 году – 2,5%.

"Несмотря на разногласия, конгрессу и президенту придется столкнуться с некоторыми обязательными пунктами в законодательной повестке дня. Компромисс возможен лишь по нескольким пунктам, включая инфраструктуру. Но проводимые расследования в отношении администрации Трампа могут нанести дополнительный ущерб межпартийным отношениям, ограничивая возможности сотрудничества", — отмечается в аналитическом отчете OE.

Эксперты полагают, что маловероятны разногласия по налогам и расходам, по которым конгресс и администрация должны договориться в 2019 году. Также в OE считают, в начале следующего года будет ратифицировано новое торговое соглашение о свободной торговле USMCA между США, Канадой и Мексикой.

Компромиссы могут быть достигнуты по расходам на инфраструктуру и по законам, касающимся цен на лекарства, отпускаемых по рецепту.

При этом Трамп продолжит "оказывать значительное влияние на экономику", в том числе при помощи своего одностороннего права влиять на торговлю, полагают эксперты.