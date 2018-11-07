МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Еврокомиссия одобрила сделку по объединению подразделений по оказанию транспортных услуг компаний Daimler и BMW и созданию ими шести совместных предприятий (СП), следует из заявления комиссии.

При этом сделка одобрена на определенных условиях.

"Комиссия выяснила, что данная сделка может ограничить конкуренцию на рынке каршеринга в шести городах Германии — в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Гамбурге, Мюнхене и Вене", — объясняет ЕК.

Для поддержания условий конкуренции компании обязались создать дополнительный программный интерфейс для приложений сторонних агрегаторов каршеринговых сервисов, чтобы те перенаправляли пользователей в мобильные приложения Daimler и BMW. Кроме этого, Daimler откроет доступ к своему приложению "moovel" для заинтересованных поставщиков машин для сервиса.

По результатам сделки, Daimler и BMW создадут шесть СП — в области каршеринга, проката автомобилей, парковочных услуг, услуг по зарядки электромобилей и мультимодальные перевозки (перевозки с использованием разных видов транспорта).

BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce Motor Cars, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Число сотрудников составляет 124,729 тысячи человек. Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, ему, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году. В 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании составляет 289,321 тысячи человек.