МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг планирует рассмотреть проекты финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2019-2021 годы, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее о том, что вопрос будет вынесен на рассмотрение 8 ноября, сообщал журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проектах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что в соответствии с проектами финансового плана и инвестиционной программы в 2019-2021 годах планируется завершить первый этап модернизации БАМа и Транссиба, комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет, развитие и обновление инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, а также реконструкцию участка Морозовская — Волгодонская.

"Будет выполнен основной комплекс мероприятий по развитию Центрального транспортного узла, подходов к портам Северо-Западного бассейна, строительству обхода Саратовского узла, а также мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока", — добавляется в сообщении.

Кроме того, будет продолжена реализация проектов, связанных с повышением транспортной доступности населения страны, включая мероприятия по развитию инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса и реконструкции вокзальных комплексов дальнего сообщения, а также обновление моторвагонного подвижного состава и тягового подвижного состава.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в октябре текущего года сообщал журналистам, что компания планирует инвестпрограмму на 2019 год объемом 630 миллиардов рублей, рост погрузки на 1,5%, грузооборота — на 2,6%. Грузотарифы РЖД в 2019–2025 годы должны быть проиндексированы по принципу потребительская "инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентных пункта". Тарифы РЖД в 2019 году, исходя из этого, вырастут на 3,5%. При глава правительства РФ Дмитрий Медведев ещё давал поручения по корректировкам долгосрочной программы развития РЖД с указанием сохранения надбавки к тарифу 8% на экспортные перевозки до 2025 года.