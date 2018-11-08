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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Конгресс-смена — Вторая часть президентского срока Дональда Трампа пройдет при демократическом большинстве в Палате представителей — Итоги состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс позволили каждой из сторон объявить о своем успехе. Республиканцы добились более внушительного большинства в Сенате, а демократы получили контроль над Палатой представителей. В любом случае, по мнению опрошенных "Ъ" экспертов, Америку ждет усиление противостояния между исполнительной и законодательной властью, которое вызовет и новый виток расследования предполагаемого сговора президента Трампа с Россией.

— Северо-западное направление — Бывший замгенпрокурора Александр Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО — Как прогнозировал "Ъ", 7 ноября полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Владимир Путин назначил экс-заместителя генпрокурора, однокурсника председателя правительства Дмитрия Медведева Александра Гуцана. Под надзором господина Гуцана предстоит проводить избирательную кампанию на пост губернатора Санкт-Петербурга его предшественнику на посту полпреда — врио главы города Александру Беглову.

— Топливо пошло в рост по картам — АЗС нефтекомпаний скрыто повышают цены для корпоративных клиентов — Как выяснил "Ъ", крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС даже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством. Нефтяники с июня начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам.

— С ипотекой один на один — Помощь проблемным заемщикам обещает быть ограниченной — В банках раскритиковали положения проекта закона об обязательной реструктуризации ипотечного кредита для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию (потеря работы и т.п.). Банкиры не хотят распространять действие будущего закона на кредиты, выданные с 1 января 2018 года, настаивают на снижении ежемесячного платежа до 50%, а не до 10% и не считают целесообразным рассчитывать доход заемщика, исходя из наличия у него семьи.

— Российско-китайское продвижение — Санкции и торговые войны помогли переговорам Москвы и Пекина — В Пекине прошла первая после смены правительства России межправительственная встреча РФ—КНР. Основные итоги переговоров — открытие рынка Китая для российского мяса птицы, совместное планирование агроразвития Северо-Востока КНР и Дальнего Востока РФ, интеграция таможенного мониторинга, предстоящая резкая интенсификация университетских обменов.

— Рост цен на ОСАГО не обгонит инфляцию — ЦБ оценил среднее удорожание полиса — Как заявил 7 ноября в Госдуме зампред Банка России Владимир Чистюхин, тарифная реформа ОСАГО может привести к росту стоимости полисов, но в среднем рост не превысит 1,5% — таковы результаты последнего актуарного исследования по тарифам. Впрочем, еще одни расчеты, которыми руководствуется регулятор в подготовке реформы и с которыми ознакомился "Ъ", предлагают усложнить получение автовладельцами скидок за безаварийную езду, увеличить максимальную наценку за совершение ДТП и продлить ее применение на годы.

— Способности подтягивают к потребностям — Минэкономики добивается от ведомств конкретики в исполнении нацпроектов — Как стало известно "Ъ", Минэкономики запросило у коллег по правительству планы достижения национальных целей майского указа Владимира Путина. Они должны описывать траектории выхода к 2024 году на целевые показатели указа, имеющиеся инструменты и риски отклонений от расчетов. Само ведомство, в частности, готовит план по вхождению РФ в пятерку крупнейших экономик мира. Эту работу курирует первый вице-премьер Антон Силуанов, что дает Минэкономики возможность получить данные для оценки исполнимости всех нацпроектов, а также корректировать планы коллег.

— Неравенство с опорой на МРОТ — Мониторинг социального расслоения — Социальное неравенство в России может вырасти по итогам этого года после достижения минимума в 2017 году, отмечает в докладе "Комментарий о государстве и бизнесе" Высшая школа экономики. Коэффициент Джини, который непрерывно снижался с 2011 года, в 2017 году составил 0,41. Ниже он опускался только в 2005 году (0,409), а максимума достиг в 2006 году (0,422). Однако за девять месяцев 2018 года уровень неравенства опять вырос (в сравнении с январем—сентябрем 2017 года — с 0,400 до 0,402).

— "Я подожду и посмотрю, какая будет ситуация в стране" — Сенаторы подумают об отказе от доплаты к пенсии, когда ее начнут начислять — Совет федерации (СФ) 7 ноября одобрил поправки, позволяющие парламентариям добровольно отказываться от доплат к пенсиям. Большинство опрошенных "Ъ" сенаторов пенсионного и предпенсионного возраста сказали, что подумают об отказе от надбавок после сложения полномочий, когда эти преференции будут им полагаться. Один из членов СФ заявил, что примет решение в зависимости от "ситуации в стране", другой назвал инициативу "обыкновенным популизмом".

— Экзамен на права никак не дойдет до сдачи — ГИБДД доработала план реформы подготовки водителей — ГИБДД доработала проект обновленных правил сдачи экзаменов на права. Концепция документа не изменилась: вводится единый экзамен по вождению вместо отдельных "площадки" и "города". Однако от некоторых нововведений ведомство, скорее всего, откажется. Автошколам не придется тратиться на новые видеорегистраторы в машинах и переоборудование учебных площадок под новые упражнения для мотоциклистов. Вместе с тем нарекания к документу остаются у ДОСААФ, Минтранса и Межрегиональной ассоциации автошкол.

— Доходы чекиста обращают в доход государства — У беглого полковника ФСБ хотят конфисковать 20 квартир и 11 иномарок — "Ъ" стало известно, какое именно имущество Генпрокуратура хочет конфисковать у находящегося в розыске полковника ФСБ Дмитрия Сенина и его близких. Самая дорогая из двух десятков квартир, приобретенная на деньги сообщника скандально известного экс-офицера МВД Дмитрия Захарченко, оценивается в 61,2 млн руб. Из 11 иномарок наиболее дорогостоящей является Mercedes GLS 500 AMG стоимостью 9 млн руб. Общая стоимость обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела активов чекиста составляет более 380 млн руб.

— Кирилл Серебренников в обвинении понял только слова — Режиссер рассказал суду, как тратил собственные деньги — 7 ноября на едва начавшемся процессе по делу "Седьмой студии" неожиданно состоялся допрос основного фигуранта Кирилла Серебренникова. Он рассказал суду, что не мог организовывать хищение бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа", поскольку не занимался финансовыми вопросами, создать "Седьмую студию" ему посоветовали в Министерстве культуры, а бухгалтер Нина Масляева, на показаниях которой во многом строится обвинение, сама в их организации не прошла внутреннего аудита.

— Дмитрия Рыболовлева обвинили и отпустили — Хозяин "Монако" вернулся из полиции домой — 7 ноября владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев и его адвокат были обвинены в злоупотреблении влиянием и коррупции, после чего следователь освободил их под судебный контроль. Другими фигурантами громкого уголовного дела стали родственники бывшего главы Минюста Монако Филиппа Нармино.

— Дальневосточные взятки терялись в Москве — Вынесен приговор за попытки подкупить столичных чиновников с Сахалина — Как стало известно "Ъ", от трех лет общего до восьми лет строгого режима получили по приговору Московского гарнизонного военного суда восемь фигурантов скандального уголовного дела о передаче дальневосточными бизнесменами в столицу взяток неустановленным чиновникам за оказание ими общего покровительства и смещение главы сахалинского УФСБ, который разрабатывал губернатора Александра Хорошавина.

— Россия и Израиль разминутся в Париже — Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху никак не найдут времени для разговора — Вчера стало окончательно ясно, что президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не встретятся в воскресенье в Париже на торжествах по поводу 100-летия окончания Первой мировой войны. Встреча не отменена, потому что она никогда и не планировалась, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Македония собралась с голосами — Поправки к конституции страны будут приняты к Новому году — Македонский парламент запускает на этой неделе процедуру принятия поправок к конституции, которые открывают республике дорогу в НАТО и ЕС. Этот процесс может занять около двух месяцев, однако, по информации близких правительству Македонии источников "Ъ", власти уже обеспечили необходимое для принятия поправок парламентское большинство в две третьих.

— Автоконцернам освежают палитру — Минпромторг требует перейти на российские краски — Минпромторг, ранее пытавшийся обязать автоконцерны использовать российский алюминий для поддержки "Русала" Олега Дерипаски, теперь требует окрашивать автомобили российскими лаками и красками. Также автоконцерны обяжут использовать шины, произведенные только в странах ЕАЭС. Переход на отечественные шины на авторынке считают в целом допустимым, но лакокрасочную продукцию, соответствующую глобальным требованиям концернов, Россия не производит.

— ВТБ прощается с Украиной — "Дочка" госбанка теряет платежеспособность — ВТБ первым из российских госбанков имеет шанс распрощаться с Украиной. Дочерний банк "ВТБ Украина" не может проводить платежи и выдавать наличные из-за блокировки ее активов Киевским апелляционным судом. Такая же мера применена и в отношении украинских Сбербанка и Проминвестбанка (ПИБ), но у них запас прочности несколько больше.

— Билетным спекулянтам оставляют десятину — Участники рынка не договорились о мерах борьбы с перекупщиками — Комитет Госдумы по культуре одобрил законопроект, направленный на борьбу со спекулянтами билетами в театры и музеи. Он предусматривает возможность введения именных билетов, продавать которые смогут только уполномоченные самими площадками организации с наценкой не больше 10%. Это не поможет снизить нелегальный оборот, наоборот, заставит часть компаний уйти в "серую" часть экономики, настаивают крупные участники рынка.

— ЦБ снял санкции с "Агросоюза" — Банк лишился лицензии из-за недобросовестных действий руководства — Банк "Агросоюз", попавший в августе под американские санкции, лишился лицензии. Претензии российского регулятора к банку касались нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По мнению экспертов, проблемы кредитной организации могут отразиться на деятельности других банков, которые могут входить в неформальную банковскую группу.

— ОФЗ недобрали инвесторов — Будущие санкции сократили вчерашний спрос — В среду Минфин разместил только половину заявленного ранее объема облигаций федерального займа — немногим более 11 млрд руб. Инвесторы осторожничают после выборов в Конгресс США, которые повысили риски расширения антироссийских санкций. Однако и сам Минфин не готов ради размещения всего объема ОФЗ давать большой дисконт к ценам вторичного рынка.

— НКЦ подстраховали от денег — Мосбиржа готовится к наплыву клиентских средств — Московская биржа сформировала подушку безопасности для центрального контрагента, в роли которого выступает Национальный клиринговый центр (НКЦ). Это сделано на случай значительного притока клиентской ликвидности из-за распродажи активов, которая может начаться после ужесточения антироссийских санкций.

— Продавцы горючего подались в нефтяники — В Иркутской области перезапустили мини-НПЗ — Красноярский МФЦ "Капитал" и нефтепродуктовый трейдер "Солид—товарные рынки" запускают в Иркутской области мини-НПЗ, выкупленный у банкротящегося ЗАО "Дитэко". Поставкой нефти и продажей продукции займется "Солид", для которого это первый проект в переработке. Запуск завода происходит на фоне резкой критики в адрес трейдеров: мелкооптовые перепродажи топлива в Белом доме и отрасли называли одной из причин роста цен на ГСМ.

— "Юнипро" хочет отделаться штрафом — Немецкая компания готова на мировую с ФАС — По данным "Ъ", генкомпания "Юнипро", подконтрольная немецкой Uniper, готова заключить мировое соглашение с ФАС в споре, связанном с платежами сгоревшему блоку на Березовской ГРЭС. Ранее энергокомпания и "Системный оператор" пытались оспорить решение ФАС, решившей, что аттестация аварийного блока затягивалась, вследствие чего рынок заплатил уже не работавшему блоку 950 млн руб.

— Большие данные идут на выручку — Сотовые операторы меняют структуру доходов — Применение больших данных (big data) в проектах "Вымпелкома" принесло компании 8 млрд руб. выручки с января по август, а МТС планирует заработать на этом десятки миллиардов рублей по итогам года. Продажи продуктов на основе big data в чистом виде пока формируют лишь 0,1% выручки сотовых операторов, оценивают эксперты. Более значительный вклад в бизнес вносит применение аналитики с использованием этих данных.

— Жилые виды спорта — Квартиры "Спортивного квартала" делит суд — Сбербанк обратил взыскание на квартиры в жилом комплексе "Спортивный квартал" в Новой Москве, среди них оказались те, что уже проданы дольщикам. Кому достанутся квартиры, решит апелляционный суд. Это проблемная стройка Михаила Оглоблина — сына бывшего министра строительства Подмосковья Марины Оглоблиной. Сейчас этот проект завершает Capital Group Павла Тё.

— Энергетик выходит в поле — Экс-министр Сергей Шматко может заняться растениеводством — Возможность замещения поставок сои из США в Китай, остановленных из-за торговых споров двух стран, повысила привлекательность Дальнего Востока для инвесторов в сельское хозяйство. В их числе оказался бывший министр энергетики Сергей Шматко, который может начать развивать в регионе растениеводческий проект совместно с "Русагро". Несмотря на хорошие климатические условия Дальнего Востока, бизнес там осложняется из-за неразвитого рынка сельхозземли.

— IKEA арендует Ходынку — Шведский ритейлер обоснуется в пределах МКАД — IKEA, пытавшаяся долгие годы построить свой полноформатный магазин товаров для дома в старых границах Москвы, нашла выход. Ритейлер откроет первый объект на арендованных площадях на Ходынском поле на севере Москвы. Прогнозируется, что в ближайшей перспективе в пределах МКАД появится до четырех гипермаркетов под шведским брендом.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Миллиардеру Рыболовлеву предъявлено обвинение по делу о коррупции — Бизнесмена отпустили после допроса, но ограничили ему круг общения.

— Демократы получили большинство в палате представителей конгресса США — Выборы в конгресс США углубили раскол во власти и усилили поляризацию общества в целом.

— Кирилл Серебренников попросил его допросить — Процесс по делу "Седьмой студии" начался с показаний главного обвиняемого.

— Минприроды грозит запретить экспорт древесины в Китай — Это крупнейший рынок: на Китай приходится 66% экспорта леса из России.

— Китай провел крупнейшую валютную интервенцию за два года — Торговая война с США заставляет его сдерживать падение курса юаня.

— Экономисты ждут увеличения социального расслоения в России — Теперь оно снова будет возрастать, считают экономисты.

— Гендиректор Coursera: мир движется к онлайн-дипломам — Джефф Маджионкальда рассказывает, как технологии изменят высшее образование и обеспечат обратную связь студентов с вузами и работодателями.

— Основным экспортным рынком для "Роснефти" вместо Европы стала Азия — В июле – сентябре госкомпания впервые экспортировала больше нефти на восток, чем на запад.

— АФК "Система" станет крупнейшим акционером группы "Эталон" — Ее структура выкупает почти весь пакет семьи основателя девелопера Вячеслава Заренкова.

— ОСАГО почти не подорожает — По новой оценке ЦБ и страховщиков, средняя цена полиса вырастет максимум на 1,5%.

— "Северсталь" раскрыла новую стратегию на ближайшие пять лет — Компания обещает удвоить инвестпрограмму до $1,4 млрд без снижения дивидендов и больших заимствований.

— Минфин разместил чуть больше половины ОФЗ — Новости из США заставили инвесторов взять паузу.

— Google: поисковики – не главный источник трафика для пиратов — Удаление ссылок из поисковой выдачи не решает проблему нелегального контента, уверена компания.

— Госдума запретила возврат непроданных скоропортящихся продуктов из магазинов поставщикам — Торговые сети не смогут возвращать продовольствие сроком годности до 30 дней включительно.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— …Из 41-го — В Москве реконструировали военный парад 7 ноября 1941 года — Более 5 тысяч воинов, суворовцев и воспитанников военно-музыкальных училищ приняли участие в торжественном марше в честь парада 7 ноября 1941 года. На Красной площади выставили самоходки, мотоциклы и машины военной эпохи. За шествием парней и девушек в парадной форме с трибун у Кремля наблюдали сотни гостей. В том числе и пятеро фронтовиков, которые сами проходили тем же маршрутом 77 лет назад на глазах Иосифа Сталина.

— Нам – взлет — Какие выгоды сулит российско-китайское сотрудничество в области авиастроения — Когда говорят, что Китай меняется не по дням, а по часам, то в этом нет большого преувеличения. А уж если вы не были здесь пять лет (как я), то открытия будут ждать на каждом шагу.

— Койко-месть — В Роспотребнадзоре рассказали о самых частых нарушениях в медицинских учреждениях — Среди нарушений в больницах и клиниках лидируют игнорирование санитарных норм, отсутствие медосмотров персонала и безалаберное отношение к медотходам, в том числе опасным. Это следует из данных Роспотребнадзора.

— Опасность номер шесть — МЧС предлагает новые жесткие меры по предотвращению пожаров — Без подписи пожарного инспектора не начнется строительство ни одного здания, где предполагается массовое присутствие людей. Инспектор сможет проводить проверки внезапно. Такие радикальные предложения включены МЧС в законопроекты об изменениях в правила противопожарной безопасности. О предложенных инициативах корреспонденту "РГ" рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

— Под диктовку Басинского — Автором Тотального диктанта-2019 стал писатель и журналист "Российской газеты" — Объявлен автор текста для Тотального диктанта-2019. Им стал писатель и журналист "РГ" Павел Басинский. И судя по всему, будущий диктант будет самым необычным из того, что когда-нибудь писали на площадках Тотального. Басинским написаны четыре "детективных" расследования самых известных, хрестоматийных сюжетов русской литературы. Это "Моцарт и Сальери" Пушкина, "Мертвые души" Гоголя, "На дне" Горького и история с "зеленой палочкой", на которой якобы старший брат Льва Толстого Николай написал "рецепт" человеческого счастья.

— От кольчуги до шпаги — Владимир Путин одобрил идею музея военной формы — О создании в столице музея военной формы, превращении владивостокских фортов в туробъекты и возведении памятника участникам битвы под Ржевом шла речь на встрече президента Владимира Путина с министром культуры Владимиром Мединским.

— "Цифра" и факты — Валентина Матвиенко обеспокоена отключением аналогового ТВ — Совет Федерации обратится в правительство, а в случае необходимости — и к президенту России, чтобы никто из россиян не остался без телевещания после новогодних каникул, когда аналоговый сигнал будет отключен.

— Визит в зарубежье — Владимир Путин посетит Казахстан, Париж и Сингапур — В ближайшие дни главе государства предстоит обширная международная программа.

— С ручкой и планшетом — Ольга Васильева рассказала депутатам о цифровизации школ — Министр просвещения Ольга Васильева в ходе "правительственного часа" рассказала депутатам о приоритетах министерства и одной из главных задач назвала внедрение в школы цифровой среды. Однако полной цифровизации образования не будет, заверила министр. Ручку на клавиатуру никто менять не собирается.

— Дружба в рублях и юанях — Дмитрий Медведев призвал нарастить товарооборот с КНР — Россия и Китай едины в подходе, что мир должен способствовать глобальной торговле, а протекционизм отдельных государств лишь сдерживает развитие.

— Тепленькая пошла — Этой зимой жители нескольких регионов рискуют столкнуться с перебоями в теплоснабжении — Отопительный сезон начался в 84 из 85 регионов страны. Исключение составляет только Дагестан, куда и зима приходит позже. При хороших показателях подготовки есть и ряд проблем. Несколько регионов не накопили достаточный запас топлива. Если не исправить ситуацию оперативно, могут произойти перебои с теплом.

— Поспешили в ГОСТы — Участники закупок получат право на выбор систем сертификации — Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий малому и среднему бизнесу возможность выбора системы сертификации при закупках у госкомпаний.

— Баланс еще не найден — После разгона нефтедобычи ОПЕК+ может вновь ее сократить — ОПЕК переживает один из самых головокружительных периодов в своей истории, резко переходя от сокращения добычи нефти к ее стремительному увеличению. Однако в рядах картеля вновь подумывают о смене курса. Как рассказали агентству Bloomberg делегаты ОПЕК, министры энергетики в ближайшее воскресенье на встрече в Абу-Даби обсудят возврат к сокращению производства нефти в следующем году после его шестимесячного наращивания.

— Только не сжата полоска одна — Россия полностью обеспечит внешний и внутренний спрос на зерно — Россия соберет на 20 миллионов тонн меньше зерновых в этом году, чем в прошлом. Однако внутренние потребности в зерне будут полностью обеспечены, хватит зерна и на экспорт, считают эксперты.

— Не долга музыка играла — Минфин в третий раз подряд не смог полностью продать выпуски ОФЗ — Минфин снова не смог полностью продать на недельных аукционах выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторы подошли к покупке российского госдолга с осторожностью из-за новых заявлений о санкциях.

— Липа не пройдет — Госдума ужесточает наказание за подделку документов — Наказание за подделку документов существенно ужесточат — вплоть до трех лет лишения свободы. На это направлен пакет законопроектов, который в первом чтении приняла Госдума.

— Подальше от ящика — В России создается гериатрическая служба — В Японии пожилые люди читают не менее часа в день, столько же гуляют и ежедневно встречаются с друзьями. А вот на просмотр телевизора они тратят не более получаса в день. Россияне на пенсии на просмотр ТВ тратят в 20 раз больше времени, чем на физическую активность.

— Ужин у гаражей — Инвалид-колясочник из Коми придумал проект помощи бездомным — Житель Сыктывкара Илья Костин вошел в финал всероссийского конкурса "Премия МИРа"-2018. Он представлен в номинации "Вопреки". Инвалид-колясочник придумал проект "Сытый гражданин" по оказанию помощи бездомным и выдвинул инициативы по доступной городской среде.

— Маршрут построен — Российских экспортеров допустят к крупнейшим китайским онлайн-магазинам — Российский виртуальный павильон откроется на интернет-платформе Tmall.com — второй по популярности торговой площадке в Китае после Taobao, ежемесячное количество посетителей которой составляет 450-500 миллионов человек.

— Не вылечит, а поможет — Фармкомпании откажутся от обещаний в рекламе — Определен список слов и выражений, использование которых неприемлемо в рекламе лекарств. Они зафиксированы в рекомендациях по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных препаратов. Документ подписан крупнейшими фармассоциациями страны, членами которых являются около 100 крупнейших российских и международных компаний, и Федеральной антимонопольной службой. Его цель — формирование единообразной практики при подготовке рекламных материалов.

— ФСБ и ее партнеры — Патрушев и Бортников пригласили иностранных коллег совместно бороться с терроризмом — ФСБ во взаимодействии с иностранными коллегами выявила в 2018 году в 24 регионах России 70 ячеек международных террористических организаций. Об этом председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявил на 17-ом международном совещании в Москве руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

— Молоко не убежит на склад — Торговым сетям запретят возвращать продукты поставщикам — Госдума окончательно приняла закон, который запретит ритейлерам возвращать поставщикам непроданные продукты в случае, если срок их хранения меньше 30 дней. Нововведения призваны защитить как отечественных производителей, так и потребителей.

— Элитный угон — Вор-одиночка воровал дорогие машины под заказ — Подмосковная полиция раскрыла серию краж престижных иномарок. Машины, оборудованные дорогостоящей чуткой системой охраны, тем не менее бесследно исчезали. Причем с охраняемых стоянок. Как оказалось, действовал вор-одиночка — неоднократно судимый 47-летний житель Волгоградской области, к тому же находящийся в федеральном розыске.

— Прорыв и атака — Многие уверены, что в Первой мировой победила Россия — Первая мировая перестала быть забытой. Почти половина из опрошенных ВЦИОМ хорошо представляют себе, с какими героическими усилиями русской армии были связаны Брусиловский прорыв, "Атака мертвецов" и оборона крепости Осовец. В Манеже подвели итоги пятилетней работы оргкомитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием окончания Первой мировой войны.

— Платежи подождут — Заемщикам хотят дать право на рассрочку по кредиту — В России может быть законодательно закреплено право заемщиков на однократную реструктуризацию долга по кредиту. Такое предложение направил в Банк России Общероссийский народный фронт.

— Бизнес украинцев в России — Дело крупной банды наркодельцов — в суде — Московский областной суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении 20 граждан Украины и одного россиянина, которые создали настоящий наркокартель и совместно участвовали в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере и подделке документов.

— Отраву ловят в воздухе — Военные РФ ведут разведку в местах возможных диверсий — Российские подразделения химзащиты начали мониторить обстановку в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб.

— Побег длиною в жизнь — Дезертиров отправляют в колонию даже спустя десятилетия — Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима младшего сержанта Евгения Тюменцева.

— С особой жестокостью — Для изувера, отрубившего жене руки, запросили 17 лет колонии — Серпуховский городской суд огласит приговор жителю Подмосковья Дмитрию Грачеву, который отрубил кисти рук своей жене, 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Выше едешь, меньше сядешь — Для заключенных создают двухэтажные вагоны — Министерство юстиции России сообщило, что правоохранительные органы разрабатывают меры по улучшению условий перевозки заключенных. Конвой должен работать по европейским стандартам, возить сидельцев надо не в тесноте и не в обиде. Поэтому в планах даже изготовление двухэтажных вагонов для перевозки заключенных.

— Серебренников вину не признал — Суд назвал режиссера гражданским ответчиком — В мещанском райсуде столицы в среду начались слушания по существу громкого дела о хищении бюджетных денег, выделенных на проект "Седьмой студии".

— Хочу учиться — Как реализовать свое право на образование?— Можно ли говорить о равных правах на образование, если до сих пор есть школы, где нет горячей воды, туалет на улице, а зимой дети занимаются в верхней одежде, потому что здание не отапливается. Так Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова начала заседание координационного совета, посвященного защите прав граждан на образование.

— Раскол в Капитолии — Выборы в Америке прошли при рекордной явке — Президент-республиканец Дональд Трамп назвал "невероятно успешными" результаты промежуточных выборов в конгресс и местные органы власти, состоявшихся в США во вторник. Но на деле ни один из политических лагерей программы максимум не выполнил, а законодательная ветвь власти теперь расколота пополам, что отражает высокую поляризацию в обществе и предвещает острую внутриполитическую борьбу на пути к всеобщим выборам 2020 года.

— Невнятный референдум — Невероятная экзальтация, охватившая Соединенные Штаты, превратила регулярные промежуточные выборы в событие грандиозного накала. Демократы, которые стремятся взять реванш за поражение их президентского кандидата два года назад, объявили нынешнее голосование референдумом о политике Трампа. И, вернув себе восемь лет спустя контроль над палатой представителей, естественно, теперь утверждают, что тест Белый дом провалил.

— Еврооборона без США — Французский президент настаивает на создании континентальных вооруженных сил — Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в эфире радиостанции Europe 1, предложил создать "общеевропейскую армию", которая была бы независимой от Соединенных Штатов.

— Нет сроку давности — В ФРГ судят 94-летнего бывшего охранника концлагеря — Резонансный процесс начался в немецком Мюнстере: перед судом предстал 94-летний Йохан Ребоген, который в годы Второй мировой войны служил охранником в нацистском концлагере Штуттгоф на территории оккупированной Польши.

— Бог поможет — Афины не будут платить зарплату священникам — Планы правительства Греции по отделению Элладской православной церкви (ЭПЦ) от государства в рамках продвигаемой конституционной реформы приобрели конкретные очертания. Предполагается, что после завершения преобразований в основном законе Греции — одной из самых "верующих" стран в Европе — государство станет "религиозно нейтральным" и перестанет платить священнослужителям зарплаты.

— Проделки подделки — Итальянец менял евро на железки — Предприимчивый 69-летний пенсионер из городка Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан) придумал нетривиальный способ заработка. Пополнял свой бюджет с помощью обычных тележек для покупателей.

— Большой медбрат — На Вятке состояние здоровья жителей будет отслеживать искусственный интеллект — В Кировской области обкатают интересный проект — в единую государственную медицинскую систему региона внедрят искусственный интеллект. Сегодня в России подобных разработок пока нет. Новая технология поможет пациентам узнать информацию о состоянии своего здоровья, получить необходимые рекомендации на самой ранней стадии заболевания и принять меры, которые позволят сохранить их жизнь.

— Люди за скобками — Десятки жителей многоэтажки выселяют из единственного жилья — Жители новосибирской многоэтажки по улице Перевозчикова, 4, могут превратиться в бездомных. Многодетные, инвалиды, пенсионеры жили здесь десятилетиями, а сейчас перед ними вырисовывается невеселая перспектива. Как выяснилось, общежитие — в частной собственности, а ко всему прочему в 2017 году власти вдруг признали добротный кирпичный дом аварийным. За помощью люди обратились в "РГ".

— Смыло с должности — После наводнения ушел в отставку глава Апшеронского района — Подвергшийся сильнейшему удару стихии Апшеронский район Краснодарского края остался без руководителя. Через полторы недели после потопа, унесшего жизни четырех живущих здесь пенсионеров, глава района Роман Герман написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты районного Совета его решение поддержали.

— Не потушила костерок — Виновница лесного пожара возместит более 700 тысяч рублей ущерба — В Коми перед судом предстанет женщина, ставшая виновницей лесного пожара. В июле огонь уничтожил почти 12,5 гектара леса в Усть-Цилемском районе республики.

— Пиво вместо тетрадей — В Уссурийске школьники устроили вечеринку прямо в учительской — Полиция Уссурийска начала проверку распространенного в социальных сетях скандального видео, как группа старшеклассников весело — с музыкой, кальяном и пенным напитком — проводит время в учительской Новоникольской средней школы города.

— Крабы за решеткой — Следствию передали материалы проверки фотографий, на которых член банды Цапков ест в тюрьме красную икру и морепродукты — Интернет взорвали фотографии вольготной лагерной жизни одного из самых известных уголовников России. Они, впрочем, могут украсить книгу о вкусной пище: сидящий на корточках упитанный, коротко стриженный мужчина, перед ним широкий мангал с доходящими на углях шашлыками.

— Брали по полной — В Орловской области вскрыты сотни нарушений при проведении капремонта домов — Контрольно-счетная палата Орловской области провела ревизию контрактов, заключенных региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов за последние три года. Результатами заинтересовались правоохранительные органы. Как выяснилось, почти три сотни домов были отремонтированы с нарушением сроков, а объемы работ оказались завышены.

ИЗВЕСТИЯ

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— Соблазнить любой ценой: для российских офшоров вводят доппослабления — В специальных административных районах можно будет работать по иностранным законам — Для бизнеса, действующего в российских офшорах на островах Русском и Октябрьском, будут введены новые послабления. Соответствующий пакет поправок готовит Минэкономразвития, рассказали "Известиям" в ведомстве. Так, компаниям, меняющим иностранную прописку на российскую, могут дать возможность работать по корпоративному праву страны предыдущей регистрации.

— Адрес — сад: Минэк поддержал упрощенную прописку на дачных участках — Это поможет выполнить указ президента о вводе 120 млн кв. м жилья в год — Упрощенный порядок перевода садовых домов в жилые, который ранее предложил Минстрой, поддержало Минэкономразвития. После того как правовой акт утвердят в правительстве, гражданам станет легче зарегистрироваться на садовых участках. Проект постановления уже внесен в кабмин, рассказал "Известиям" директор департамента недвижимости Минэка Алексей Бутовецкий.

— "Морские убийцы": стелс-сторожевики получат ударные вертолеты — Корабли станут универсальными платформами, несущими новейшее вооружение — Стелс-корабли проекта 22160 будут вооружены "морскими убийцами" — ударными вертолетами Ка-52К "Катран". Фактически сторожевики становятся универсальными платформами, несущими новейшее вооружение, — они получат также надводные и подводные беспилотники. Для ВМФ это откроет новые возможности: дроны смогут находить морские цели — нарушителей границы, контрабандистов и диверсантов.

— Убойные миллиметры: БМП и БТР вооружат мощными пушками-пулеметами — Это предполагает новая концепция развития бронетехники — Минобороны утвердило новую концепцию развития бронетехники. Для всех легких боевых машин (БМП, БТР и бронеавтомобили) выбран новый максимальный калибр — 57 мм. Такие пушки сильны своей универсальностью. Они способны не только уничтожать танки, но и сбивать беспилотники.

— Сверить координаты: навигацию улучшат лазером — Ученые изобрели прибор, который может снизить погрешность определения местоположения пользователя до 10 см вместо нескольких метров — Российские ученые создали мощный лазер, который в разы снизит погрешность навигационных приборов. Его будут использовать в лунном лазерном локаторе системы ГЛОНАСС. Это позволит в режиме реального времени правильнее определять координаты спутников и сделает российскую навигационную спутниковую систему точнее. Ученые утверждают, что погрешность определения координат пользователя может быть уменьшена до 10 см, тогда как сейчас она доходит до нескольких метров.

— У него и справка есть: МВД просит доступ к данным о психдиагнозах — Врачебной тайной предлагают пожертвовать ради профилактики преступлений — Глава МВД предложил "рассекречивать" для правоохранительных органов информацию о диагнозах пациентов психических медучреждений, если те "представляют опасность для окружающих". Делать это предполагается без согласия пациентов или их представителей: по действующему закону сведения составляют врачебную тайну. МВД планирует обратиться к профильному комитету Госдумы с просьбой внести нужные поправки в закон. Медики предупреждают о спорности инициативы.

— За климат ответит ГлавВоенПУР: ротные замполиты — снова в армии — В Вооруженных силах создали первые должности политруков — Минобороны возвращает ротных замполитов. Первые должности уже созданы в мотострелковых частях и соединениях. Изменения связаны с формированием Главного военно-политического управления (ГлавВоенПУР). В 2008 году эти должности были сокращены, хотя именно ротные замполиты непосредственно участвовали в боевых действиях и при необходимости руководили личным составом.

— Право на штурвал: командиров кораблей ждут за партой — Офицеры ВМФ будут ежегодно проходить переэкзаменовку и подтверждать квалификацию — Для командиров боевых кораблей и судов серьезно ужесточили требования. Теперь они должны каждый год проходить переэкзаменовку. Раньше сдавать экзамен на право управления кораблем приходилось раз в четыре года. Если командир провалится, его тут же отстранят от должности. В последние годы количество боевых походов выросло в несколько раз, поэтому ежегодное подтверждение квалификации капитанов не будет лишним, считает командование ВМФ.

— Отлегло от сердца: смертность от болезни номер один рекордно снизилась — Граждан спасают мода на здоровый образ жизни, ограничения алкоголя и табака, а также диспансеризация — Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России достигла минимума с начала века. За январь–сентябрь такие диагнозы стали причиной ухода из жизни 579 тыс. россиян, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 10 лет назад, рассказали "Известиям" в Минздраве. Медики предсказывают, что через 10–15 лет этот класс заболеваний будет уносить меньше жизней, чем рак. Впрочем, в некоторых восточных регионах показатель смертности всё еще растет.

— "На линии фронта не наблюдается реальных изменений" — Глава второй в ПАСЕ политической группы Франк Швабе — о разрешении конфликта на Украине, поездке в Донбасс и кризисе в Совете Европы — В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) рассчитывают на скорейшее введение миротворцев ООН в Донбасс для разрешения конфликта в регионе. Об этом в интервью "Известиям" заявил председатель второй по численности политической группы в ПАСЕ

— "Пиво на стадионах никому не повредит" — Гендиректор оргкомитета "Россия-2018", член совета ФИФА Алексей Сорокин — о возвращении спиртного на трибуны и построении футбольной экономики — Чемпионат мира по футболу, который прошел в 12 российских городах нынешним летом, признан лучшим в истории. Об этом было объявлено по итогам заседания совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Руанде. Ранее, выступая на конференции в Дохе, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что проведение мундиаля принесло стране 952 млрд рублей — более 1% ВВП.

— Залог за роскошь: почему бизнесмена Рыболовлева отпустили — С чем связано преследование предпринимателя и как теперь россиянам вести дела за рубежом — Российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева освободили под залог. Об этом "Известиям" сообщила генеральный прокурор Монако Сильви Пети-Леклер. Сумму залога она не уточнила.

— "Химический" угар: с чем связаны новые вероятные санкции США — Ноябрьские ограничения Вашингтона не изолируют Россию от мировой финансовой системы, но могут ударить по рублю — Россия зеркально ответит на любые недружественные дипломатические шаги, включенные во второй пакет американских санкций, заявил "Известиям" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, шаг Вашингтона не способен серьезно пошатнуть российские позиции в мировой финансовой системе.

— Проплыла биржа: трейдеры не могут удержать цены на бензин — Топливо растет в цене из-за дефицита предложения — Госрегулирование стоимости топлива пока не работает в полную силу — только некоторые нефтяные компании объявили о снижении оптовых цен. На заправках они застыли, но на бирже по-прежнему растут. Это происходит из-за дефицита сырья, рассказали "Известиям" эксперты. Правительство уже обсуждает варианты запрета на участие трейдеров в торгах нефтепродуктами. Однако на сегодняшний день для них только ужесточили правила торговли.

— Виктория Скрипаль: Юлию держат в качестве политического заложника — Племянница бывшего агента британских спецслужб считает, что ее дяди уже нет в живых — Великобритания не выпустит из страны Юлию Скрипаль и будет ее удерживать в качестве политического заложника. Лондон опасается того, что одна из жертв "отравления в Солсбери" может предоставить "ненужную информацию". Такое мнение в разговоре с "Известиями" выразила ее родственница Виктория Скрипаль, которая также считает, что ее дяди, бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля, скорее всего, уже нет в живых.

— Конгрессивный диссонанс – Демократы и республиканцы поделили палаты — Поражение Республиканской партии на выборах в палату представителей конгресса и сохранение большинства в сенате не сулят политической системе США и президенту Дональду Трампу спокойствия. И хотя американский лидер уже успел заявить о "грандиозном успехе", после перехода нижней палаты под контроль Демократической партии хозяину Белого дома будет гораздо сложнее претворять в жизнь свои инициативы как на внутренней, так и на внешней арене.

— Долевое решение — Президент призвал к цивилизованным схемам — Для защиты интересов граждан необходимо уходить от долевого финансирования строительства жилья. Об этом президент Владимир Путин заявил на рабочей встрече с руководителем "Деловой России" Алексеем Репиком. По словам главы общественной организации, застройщики нелегко переживают переход на новую форму финансирования. Он предложил разработать дополнительные меры поддержки бизнеса в сложившихся условиях. Владимир Путин пообещал обсудить этот вопрос на встрече с правительством.

— Безбарьерная среда — Россия и Китай перейдут на расчеты в нацвалютах — Соединенные Штаты Америки вводят санкции против других стран исключительно для решения своих внутриполитических задач. Такое мнение выразил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Стороны обсудили реализацию масштабных совместных проектов в сферах торговли, промышленности, энергетики и других областях. Уже к концу 2018 года товарооборот между двумя странами преодолеет рубеж $100 млрд. Готовится соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах.

РБК daily

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— Палата за санкции — Как итоги выборов в США повлияют на ужесточение антироссийских ограничений — Переход контроля над палатой представителей США в руки Демократической партии повышает вероятность усиления санкций против России, сказали РБК эксперты. Но рубль пока умеренно растет благодаря снятию неопределенности.

— Таблетки держат марку — ФАС не увидела рисков роста цен на важнейшие лекарства из-за новой кодировки — Требование по обязательной маркировке лекарств, которая обходится в 50 коп. за упаковку, не приведет к подорожанию жизненно необходимых медикаментов, решила ФАС. Но цены на остальные лекарства вырастут, считают эксперты.

— Силовой ход — С чем связано назначение заместителя генпрокурора полпредом в СЗФО — Новым полпредом в СЗФО назначен Александр Гуцан, заместитель генерального прокурора России. Политологи связывают его назначение с грядущими перестановками в руководстве силовых ведомств.

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— В губернаторы по собственному желанию — Андрей Ищенко решил идти на выборы главы Приморья вопреки позиции КПРФ — Коммунисты не будут препятствовать участию Андрея Ищенко в выборах главы Приморья как самовыдвиженца, но и не намерены агитировать за него. Шансов пройти муниципальный фильтр у Ищенко представители КПРФ не видят

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— Богатые беднели быстрее бедных — Эксперты ВШЭ обнародовали исследование социального неравенства в России — В 2017 году в России был зафиксирован самый низкий уровень социального неравенства за последние 12 лет, но сейчас он снова начал расти из-за ускорения инфляции и замедления роста зарплат.

— Парный взлет — Выручка авиакластера "Ростеха" после присоединения ОАК может составить 1 трлн руб. — После присоединения ОАК "Ростех" выйдет в разряд ведущих авиапроизводителей мира, заявил РБК глава ростеховского авиакластера Анатолий Сердюков. Помешать могут возросшие риски распространения санкций на гражданские программы ОАК.

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— "Если сегодня лучший день моей жизни — я живу зря" — Известный промышленный дизайнер Кейси Хён рассказал, как беспилотные автомобили станут безопасными, почему он не верит в будущее электромобилей и отчего через 20 лет из всех машин выживут только роскошные и самые дешевые.