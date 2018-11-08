МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG, приходящаяся на акционеров, по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 30 сентября) уменьшилась по сравнению с прошлым фингодом на 2,6%, до 5,807 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 7,01 евро против 7,19 евро годом ранее. Показатель EBITDA сократился на 11%, до 9,6 миллиарда евро. Выручка при этом выросла на 0,2% — до 83,04 миллиарда евро.

В то же время чистая прибыль Siemens, приходящаяся на акционеров, за четвертый квартал прошедшего фингода сократилась в 2,2 раза год к году — до 559 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,68 евро против 1,49 евро в аналогичном периоде годом ранее. Показатель EBITDA сократился на 10%, до 2,263 миллиарда евро. Выручка увеличилась на 2% — до 22,606 миллиарда евро.

"Мы снова добились того, что обещали, и полностью достигли прогнозных показателей, которые мы повысили в середине года", — приводятся в релизе к отчетности слова президента и гендиректора компании Джо Кэзера (Joe Kaeser).

Согласно прогнозу Siemens на 2018-2019 финансовый год, ожидается умеренный рост выручки. Базовая прибыль на акцию, по оценке компании, будет находиться в диапазоне 6,3-7 евро.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене, число сотрудников (по данным на конец сентября 2018 года) составляет 379 тысяч человек.