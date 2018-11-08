МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Треть российских компаний производственного сектора (34%) ожидают улучшения ситуации в секторе по итогам 2018 года, при этом 23% придерживаются противоположного мнения, говорится в обзоре производственного сектора России-2018 международной консалтинговой компании Deloitte.

"Восприятие производственного сектора в целом можно охарактеризовать как положительное… Более позитивно оценивают текущее состояние производственного сектора представители компаний с большей долей экспорта в структуре выручки, а также более крупных предприятий (по обороту и численности сотрудников)", — отмечают эксперты. В то же время 23% компаний ожидают ухудшения ситуации к концу 2018 года.

Авторы обзора обращают внимание, что начиная с 2017 года положение дел в автомобильной отрасли стабилизируется, однако некоторые респонденты сомневаются в том, что намеченный рост будет устойчивым.

В лучшую сторону за год изменились настроения респондентов химической отрасли, а также металлургического сектора и производства изделий из металла.

"Мнения респондентов относительно перспектив развития отрасли стали более сдержанными: как и год назад, почти половина (43%) не ожидают значимых изменений, но за прошедший год несколько выросла доля респондентов, считающих, что индустрия ухудшится", — пишут в Deloitte.

При этом в автомобилестроении и химической промышленности мнения о перспективах развития разделились: доля положительных оценок примерно равна доле отрицательных, что говорит о высоком уровне неопределенности, указывают эксперты.