ПЕКИН 8 ноя — ПРАЙМ. Экспорт Китая в октябре снова вырос за счет устойчивого спроса и вопреки ожиданиям многих экономистов, прогнозирующих замедление роста экспорта из-за торгового конфликта с США, отмечается в статье Dow Jones.

Согласно данным таможенного управления КНР, спрос на китайские товары вырос как в развитых, так и в развивающихся странах, от США до Индии. "Спрос остается высоким повсюду, особенно в развивающихся странах, а не только в США", — говорит Лю Ясинь, экономист China Merchants Securities.

По мнению экономистов, новые данные указывают, что Китай получает поддержку за счет удивительно высокого международного спроса, а также, возможно, ввиду ослабления юаня. Многие из них связывают рост экспорта в последние месяцы с ускорением сроков отправки товаров компаниями, которые стремятся выполнить заказы до начала действия новых пошлин, отмечая, что эта тенденция сойдет на нет.

Совокупный экспорт Китая вырос на 15,6% по сравнению с октябрем прошлого года, что выше показателя годового роста в сентябре, составившего 14,5%. Экономисты прогнозировали рост 11%.

Согласно подсчетам, проведенным Wall Street Journal на основе таможенных данных, рост экспорта в такие страны, как Индия, Гонконг и Бразилия в октябре превысил 20% по сравнению с октябрем 2017 года. Экспорт в США и ЕС тоже продолжил демонстрировать рост, на 13% и 15%, соответственно.

Между тем в самом Китае повысился спрос на зарубежные сырьевые товары. Импорт в октябре увеличился на 21,4% по сравнению с октябрем предыдущего года после роста на 14,3% в сентябре. Импорт сырой нефти подскочил на 89% по сравнению с октябрем прошлого года.

При этом импорт из США сократился в октябре на 1,8% по сравнению с октябрем 2017 года вслед за сокращением на 1,2% в сентябре. Дефицит торговли с США в октябре уменьшился до 31,8 млрд долларов США против рекордного максимума 34,1 млрд долларов США, достигнутого в сентябре.

И все же, по данным Китая, положительное сальдо торгового баланса с США за первые 10 месяцев текущего года составило почти 260 млрд долларов США, что на 15% больше, чем годом раньше, что ведет Китай к очередному рекордному профициту в торговых отношениях с США. В прошлом году Китай сообщил о самом большом за всю историю ведения данных годовом положительном сальдо торгового баланса в размере 275,8 млрд долларов США. По оценкам США, профицит был еще больше и составил 375,2 млрд долларов США

Этот торговый дисбаланс является наболевшим вопросом для США, и именно его президент Дональд Трамп называл в качестве причины для введения пошлин. Взаимные пошлины сегодня покрывают около 60% всей торговли товарами между США и Китаем. Администрация Трампа неоднократно заявляла о намерении повысить ставки для части уже облагаемых товаров, а также ввести новые пошлины в отношении других групп товаров. Последний раунд пошлин США, охватывающий китайские товары стоимостью 200 млрд долларов, вступил в силу в конце сентября. Октябрь стал первым месяцем, в течение которого американские пошлины действовали в полном объеме.

Некоторые экономисты отмечают, что ускоренное исполнение экспортных заказов продолжается до сих пор. В качестве доказательства таких опережающих поставок экономист ANZ Бетти Ван указывает на высокий экспорт электрических и механических товаров. В октябре экспорт этих товаров, на которые приходится около 60% совокупного экспорта Китая, и которые являются самой большой статьей товарного экспорта в США, вырос на 15,3%. Ван полагает, что ускоренные отправки экспортных заказов будут продолжаться еще несколько месяцев, а потом сойдут на нет.

Лю Ясинь из China Merchants отмечает, что экспорт будет терять привлекательность также от роста затрат на рабочую силу. "Трудно представить, чтобы рост экспорта двузначными темпами продолжался долго", — говорит она.