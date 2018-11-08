МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика Банка России не оказывает определяющего влияния на экономический рост в стране, однако может спасти его от сильного падения в кризисные годы, заявила на заседании в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Наша денежно-кредитная политика, по нашей оценке и по расчётам, не оказывает подавляющего влияния на экономический рост", — сказала Набиуллина.

Тем не менее, денежно-кредитная политика регулятора может помогать экономике, имея в своём арсенале инструменты и механизмы на случай обострения экономической ситуации внутри страны и в мире. В качестве примера Набиуллина привела кризисные 2007-2008 годы и сравнила их затем с периодом 2014-2015 годов, когда были введены санкции против России. Переход на режим плавающего курса рубля и инфляционного таргетирования позволил снизить совокупное падение ВВП — оно оказалось в три раза ниже, чем в предыдущие кризисные годы, отметила глава ЦБ.

Кроме того, денежно-кредитная политика регулятора в части инфляционного таргетирования позволяет поддерживать реальные доходы населения, а не номинальные: "что толку от того, что люди получили зарплату, а завтра выросли цены, и они ничего не купили на неё", заметила Набиуллина.

"Речь идёт о покупательной способности зарплат, и как раз низкая инфляция позволяет покупательную способность поддерживать. И реальные зарплаты сейчас у нас растут", — сказала Набиуллина.

Банк России в разгар финансового кризиса на фоне обвала рубля и снижения цен на нефть в декабре 2014 года резко повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%, что позволило снизить волатильность на финансовом рынке и за счёт повышения привлекательности депозитов остановить бегство вкладчиков из банков.