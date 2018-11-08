Уточняются сроки выделения средств в заголовке и первом абзаце, добавлен бэкграунд (четвертый абзац).

МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Регионы РФ в 2018-2019 годах получат дополнительно 197 миллиардов рублей на балансировку своих бюджетов, оплату труда, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

На заседании комиссии были распределены межбюджетные трансферты регионам на 2018 год, субсидии и иные межбюджетные трансферты на 2019 год, сказал он. Соответствующие поправки, касающиеся 2019 года, по словам депутата, будут внесены в проект федерального бюджета на 2019-2021 годов ко второму чтению.

"Что касается 2018 года, здесь бы я выделил вопрос распределения дополнительных дотаций в размере 97 миллиардов рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов России в связи с выпадающими доходами бюджетов субъектов в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения налогом на имущество организаций", — продолжил депутат.

Действовавший с 2015 года мораторий на взимание налога на движимое имущество в России закончился в 2018 году, регионы с этого момента получили право вновь вводить его на своих территориях с ограничением максимальной предельной ставки в 1,1% от стоимости облагаемого имущества. Большинство регионов воспользовалось этим правом, что привело к существенному росту нагрузки на бизнес. С 2019 года правительство решило полностью отменить этот налог. Общие выпадающие доходы регионов от этой отмены в 2019 году Минфин оценил в 181 миллиард рублей, больше половины этой суммы региональные бюджеты получат уже в текущем году.

"Важнейший для регионов вопрос, который мы сегодня рассмотрели и одобрили, это распределение 100 миллиардов рублей дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели на 2019 год", — отметил также Жуков. Эти средства, по его словам, необходимы регионам для помощи в выполнении поручений предусмотренных указом президента РФ от 2012 года.

Кроме того, трехсторонняя комиссия согласилась с представленными изменениями в правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов. Одобрен и предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета для субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств регионов, возникших при реализации национальных проектов, отметил первый зампред Госдумы.