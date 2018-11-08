МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Минсельхоз США сохранил прогнозы по урожаю пшеницы в России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) и экспорту культуры в текущем сезоне, следует из ноябрьского обзора министерства.

По прогнозу ведомства, урожай пшеницы в России в текущем сезоне составит 70 миллионов тонн, экспорт — 35 миллионов тонн. Оценки не менялись по сравнению с октябрьским прогнозом. Переходящие запасы на конец июня следующего года снизятся до 5,868 миллиона тонн (оценка не менялась) с 10,868 миллиона на конец прошлого сельхозгода.

В свою очередь Соединенные Штаты в 2018-2019 сельхозгоду могут, по оценке министерства, экспортировать 29 миллионов тонн зерна (прогноз сохранен), страны Евросоюза — 23 миллиона тонн (оценка также не менялась). Был сохранен и прогноз по экспорту пшеницы из Канады — 24 миллиона тонн. Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 733,514 миллиона тонн (октябрьская оценка — 730,922 миллиона).

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит 109 миллионов тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.

Экспорт зерновых культур из РФ в 2017-2018 сельскохозяйственном году составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам прошлого сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сезоне экспорт зерна из России составит 38-39 миллионов тонн, пшеницы — 34-35 миллионов тонн.