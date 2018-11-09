МОСКВА, 9 ноя ПРАЙМ. Правительство РФ признало нецелесообразной передачу Россельхознадзору от Роспотребнадзора полномочий по контролю за продуктами питания, сообщается на сайте кабмина.

"Признать нецелесообразным передачу полномочий Роспотребнадзора Россельхознадзору по осуществлению контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", — говорится в сообщении.

Сейчас контроль готовой продукции осуществляет Роспотребнадзор. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее заявлял, что функции контроля продукции необходимо объединять в одном ведомстве.