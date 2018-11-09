ЛОНДОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП Великобритании, который наблюдался в летние месяцы, замедлится зимой из-за продолжающейся неопределенности в связи с Brexit, считают экономисты банка ING.

Согласно данным национального статистического бюро Великобритании, ВВП страны в третьем квартале 2018 года вырос в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном — на 0,6%.

По мнению экспертов ING, указанный рост был обеспечен ростом потребления в летние месяцы из-за жаркой погоды в стране. Однако в зимние месяцы экономический рост замедлится, считают они: "Солнечная погода уже позади, а неопределенность Brexit – впереди. Мы ожидаем, что импульс исчезнет зимой. Рост (ВВП) в четвертом квартале будет около 0,3%".

Переговоры по Brexit между Лондоном и Брюсселем по-прежнему находятся в фокусе внимания инвесторов.

"Хотя были положительные сигналы о том, что сделка по Brexit может приближаться к своему завершению, задача ее утверждения парламентом выглядит как никогда сложной. Мы по-прежнему считаем, что существует явный риск того, что до следующего года мы не будем точно знать, что отсутствия сделки удалось избежать. В то же время, большее число фирм, скорее всего, примут меры на случай непредвиденных обстоятельств, и это также может привести к дальнейшему замедлению инвестиций и найма", — считают в ING.