МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в сентябре выросло в 1,8 раза в годовом выражении и составило 18,485 миллиарда долларов против 10,241 миллиарда долларов в сентябре прошлого года, сообщил ЦБ РФ.

Объем экспорта в сентябре вырос в годовом выражении на 24,8% — до 38,439 миллиарда долларов, импорта — снизился на 2,9%, до 19,954 миллиарда долларов.

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2018 года, по оценке ЦБ, составило 136,3 миллиарда долларов против 80,4 миллиарда долларов годом ранее.