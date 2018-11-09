МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в сентябре достиг исторического минимума и составил 4,7%, говорится в "Картине экономики" за октябрь, опубликованной Минэкономразвития.

"Уровень безработицы в сентябре достиг исторического минимума (4,7% с устранением сезонности). Реальные заработные платы продолжают расти высокими темпами (по предварительной оценке Росстата, в сентябре и в третьем квартале в целом – на 7,2% в годовом выражении)", — отметили в МЭР.

По оценке Минэкономразвития, динамичный рост оплаты труда наблюдается как в социальном, так и во внебюджетном секторе. Министерство прогнозирует, что уровень безработицы по итогам 2018 и 2019 годов составит 4,8%, а в 2020 году снизится до 4,7%.

Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в сентябре продолжила рост (на 30 тысяч человек), в то время как общая численность безработных второй месяц подряд продемонстрировала снижение (минус 68 тысяч человек с очисткой от сезонности в сентябре). В результате численность рабочей силы с исключением сезонности изменилась незначительно, снизившись на 38 тысяч человек (-0,1% месяц к месяцу).

"По данным государственных служб занятости, численность официально зарегистрированных безработных находится на рекордно низких уровнях. В сентябре она снизилась на 82,6 тысячи человек относительно соответствующего периода 2017 года (минус 11,3% год к году)", — отмечают в министерстве.

В то же время в МЭР заметили, что несмотря на благоприятную ситуацию на рынке труда, рост потребительского спроса в третьем квартале замедлялся. "В июле–сентябре годовые темпы роста оборота организаций розничной торговли и общественного питания последовательно снижались. Сохраняется тенденция к замедлению продаж легковых автомобилей. Потребительский спрос в последние месяцы сдерживался в том числе снижением потребительской уверенности", — указали в министерстве.