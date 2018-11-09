МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рост инвестиций в РФ в третьем квартале замедлился до 1,8-2,3% с 2,8% во втором квартале, говорится в "Картине экономики" за октябрь, опубликованной Минэкономразвития.

На замедление инвестиционной активности, по данным министерства, указывали возобновившееся снижение объема строительных работ, а также падение импорта машин и оборудования инвестиционного назначения из стран дальнего зарубежья. "В сентябре динамика обоих показателей вышла в небольшой плюс, однако оставалась слабой (+0,1% год к году и +1% в годовом выражении соответственно)", – говорится в документе.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии 2018 года увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,961 триллиона рублей. Во втором квартале инвестиции повысились на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года, в первом квартале — на 3,6%. По итогам 2018 года Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций на 2,9%.

"Негативное влияние на динамику инвестиций в последние месяцы оказывало удорожание инвестиционного импорта в условиях ослабления рубля, а также рост неопределенности, сопровождавшийся ухудшением настроений бизнеса", — отмечает министерство.

Так, индекс предпринимательской уверенности Росстата в обрабатывающей промышленности с начала года находится на уровнях конца 2016 года, а индекс промышленного оптимизма в третьем квартале опустился до шестимесячного минимума.

"Об ухудшении настроений предпринимателей в третьем квартале 2018 года косвенно свидетельствует и динамика индекса PMI в промышленности, который снизился до 49 в среднем за квартал по сравнению с 50,2 во втором квартале 2018 года. Вместе с тем в октябре показатель вырос до 51,3, вновь преодолев пороговое значение 50, указывающее на преобладание оптимистичных ожиданий среди респондентов", — отмечается в исследовании.