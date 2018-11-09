МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что индикатор снизится до 98 пунктов.

Индекс текущих экономических условий в США в ноябре, по предварительной оценке, увеличился до 113,2 пункта с октябрьского уровня в 113,1 пункта. Индекс экономических ожиданий снизился до 88,7 пункта с показателя прошлого месяца в 89,3 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.