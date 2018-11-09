КИЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" за первые десять месяцев текущего года выплатила в государственный бюджет 102,9 миллиарда гривен (около 3,68 миллиарда долларов), или около 17% общих доходов бюджета, оставаясь самым крупным налогоплательщиком на Украине, сообщает пресс-служба "Нафтогаза" пятницу.

"За десять месяцев 2018 года группа "Нафтогаз" заплатила в государственный бюджет 102,9 миллиарда гривен (3,68 миллиарда долларов) налогов и дивидендов. Поступления от группы составили около 17% совокупного дохода государственного бюджета в январе-октябре 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что группа "Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком Украины.

По результатам 2017 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 107,3 миллиарда гривен (3,8 миллиарда долларов). В группу "Нафтогаз" входят ее дочерние компании "Укргаздобыча", "Укртрансгаз", "Газ Украины".