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МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Министерство финансов США отметило, что En+, "Русал" и "Группа ГАЗ" демонстрируют существенные изменения в структуре корпоративного управления, что может привести к смене контроля над компаниями, следует из заявления ведомства.

Сегодня министерство в очередной раз продлило сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала", En+ и "Группы ГАЗ", а также контрактов с этими компаниями, — до 7 января следующего года.

"En+, "Русал" и ГАЗ предлагают существенные изменения в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями", — говорится в заявлении представителя минфина США.

Так, совет директоров En+ Group с 1 ноября утвердил Владимира Кирюхина в должности генерального директора, а Вячеслава Соломина — главного операционного директора группы. Совет директоров также принял решение поручить менеджменту En+ подготовить материалы о созыве общего собрания акционеров для одобрения ими мер по "плану Баркера", в числе которых назначение новых директоров и изменение управленческой структуры в соответствии с результатами обсуждений с минфином США.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Вступление в силу этих санкций откладывалось уже несколько раз, тогда как En+ отмечала приверженность реализации "плана Баркера", который предполагает снижение доли владения Дерипаски в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на совет директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам. В конце апреля En+ сообщила, что Дерипаска собирается реализовать все эти пункты. В мае сам бизнесмен покинул советы директоров En+, а также "Русала".