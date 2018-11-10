АБУ-ДАБИ, 10 ноя /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в воскресенье проведет в Абу-Даби очередное заседание, которое рынок нефти ждет с особым интересом. Во-первых, оно состоится спустя неделю после объявления санкций США по отношению к Ирану, во-вторых, в СМИ появилась информация, что альянс обсудит на встрече разворот курса венского соглашения на сокращение добычи в 2019 году.

При этом накануне, 10 ноября, пройдет заседание технического комитета экспертов ОПЕК+. Примечательно, что в октябре ему было поручено изучить прогноз рынка нефти на 2019 год и представить JMMC варианты уровней добычи стран альянса, чтобы избежать дисбаланса на рынке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке был создан JMMC, в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии. В заседаниях комитета также принимают участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на правах президента ОПЕК.

ИРАНСКИЙ ВОПРОС

Решение ОПЕК+ провести заседание министерского комитета в ноябре, когда уже совсем скоро должна состояться очередная встреча всех 25 стран-участниц соглашения в Вене 7 декабря, многие участники рынка связывают с возобновлением 5 ноября санкций США против нефтяного сектора Ирана. Как ожидается, они существенно сократят экспорт нефти из Исламской Республики, а значит, ОПЕК+ серьезно необходимо проанализировать этот вопрос.

При этом госсекретарь США Майк Помпео в понедельник сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из иранских санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Впрочем, у ОПЕК+ есть и официальный повод провести заседание комитета в ноябре: еще летом страны договорились проводить его ежемесячно вживую или через видеоконференцию. Кроме того, сразу после встречи JMMC в Абу-Даби стартует крупная отраслевая конференция ADIPEC, в которой примут участие многие из министров альянса.

С ПЛЮСА НА МИНУС

Котировки нефти отреагировали на новость о специальных разрешениях США на покупку иранской нефти снижением. Так, в пятницу стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель, впервые с 10 апреля, а цена марки WTI упала ниже 60 долларов за баррель впервые с 8 марта. Очевидно, участники торгов по-новому оценили реальный объем, на который может сократиться экспорт Ирана, а именно, что потери могут оказаться гораздо меньше.

При этом спустя несколько дней после иранских новостей, в СМИ появились сообщения, что министерский комитет ОПЕК+ на встрече в Абу-Даби среди различных сценариев действий ОПЕК+ в 2019 году обсудит возможность сокращения добычи нефти странами соглашения. Отмечалось, что некоторые участники альянса обеспокоены ростом коммерческих запасов нефти в мире в последнее время.

Как пояснил РИА Новости глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен, сообщения об обсуждении в JMMC сокращения добычи в 2019 году "совпадают с осознанием того факта, что санкции США могут не привести к такому же большому падению (экспорта иранской нефти — ред.), как ожидалось ранее, в то время как добыча нефти в США продолжает расти".

А заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков отметил, что высокие цены на нефть в настоящий момент фактически поддерживаются в основном за счет рисков сокращения предложения из-за санкций против Ирана, а также падения добычи в Венесуэле. При этом добыча нефти в США растет рекордными темпами, с начала года она прибавила более 1 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, страны ОПЕК+ также наращивают добычу с июля.

"Тем самым, если страны ОПЕК+ поставят целью удержание нефтяных цен выше 70 долларов за баррель марки Brent, то практически неизбежно им придется продлевать соглашение, если не о сокращении, то по крайней мере – об ограничении добычи", — заявил он.

В свою очередь, делегат от Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили сказал изданию Financial Times, что Россия и Саудовская Аравия слишком сильно нарастили добычу нефти, чрезмерно отреагировав на иранскую риторику США, поэтому минимум, на который они снова должны снизить свое производство нефти, это 1 миллион баррелей в сутки.

Впрочем, о возможности сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в 2019 году заявлял и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В сентябре он сообщал, что ОПЕК+ ожидает излишка предложения на мировом рынке нефти в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению добычи. А 31 октября он сказал, что ОПЕК+ надеется в декабре подписать соглашение о бессрочном сотрудничестве, тогда страны смогут установить новые показатели добычи нефти на 2019 год.