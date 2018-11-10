ПАРИЖ, 10 ноя — ПРАЙМ. Сессия российско-французского совета по экономическому, финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству, сопредседателем которой выступает министр экономического развития России Максим Орешкин, состоится 17 декабря, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.

"Семнадцатого декабря в Париже пройдет очередная сессия российско-французского совета по экономическому, финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству (СЕФИК), сопредседателем которого с российской стороны является министр экономического развития Максим Орешкин", — сообщил дипломат в интервью РИА Новости.

Он также рассказал, что представительная российская делегация приедет в Париж 23 ноября, чтобы поддержать заявку Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, но уровень делегации пока не определен.

В мае 2017 года Россия подала заявку на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро 23 ноября 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкуренты уральской столицы — японская Осака и Баку.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.