МИНСК, 10 ноя — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии с 11 ноября в очередной раз вырастут на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке Белоруссии с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну белорусскую копейку. Последнее повышение цен произошло 28 октября. Тогда розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии в очередной раз выросли на одну белорусскую копейку. Всего топливо подорожало на 12 копеек в августе-октябре, в долларовом эквиваленте подорожание составило 1 цент.

"С целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти с 11 ноября 2018 года стоимость автомобильного топлива на АЗС Республики Беларусь изменяется на 1 копейку", — говорится в сообщении.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,41 белорусского рубля (44,2 российского рубля, или 0,66 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,50 белорусского рубля (47,1 российского рубля, или 0,7 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,71 белорусского рубля (53,7 российского рубля, или 0,8 доллара), ДТ – 1,50 белорусского рубля (47,1 российского рубля, или 0,7 доллара).

В начале ноября вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что постепенное повышение розничных цен на автомобильное топливо в стране целесообразно продолжить при условии стабильности мировых цен на нефть. По его словам, "при сегодняшней стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр Аи-92 — 77 центов".