МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,269 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка "Русагро" в июле-сентябре повысилась на 13,5%, составив 19,378 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 42,4%, до 4,413 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, почти 7% — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.