МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочные рейтинги золотодобывающей компании "Полюс" в местной и иностранной валютах до "ВВ" с "BB-", сообщило на своем сайте агентство.

Прогноз по рейтингам — стабильный.

Улучшение рейтинга отражает комбинацию улучшенных кредитных показателей "Полюса", успешного развития ключевого проекта компании — Наталкинского ГОКа — и ожиданий агентства, что компания будет продолжать придерживаться умеренной финансовой политики, о которой было объявлено в 2016 году — особенно в отношении распределения прибыли акционерам, пишет агентство.

"Мы считаем, что показатели "Полюса" будут улучшаться в 2019 году на фоне роста золотодобычи, позитивного уровня свободного потока наличности компании, а также учитывая наше предположение по поводу относительно стабильных цен на золото", — говорится в сообщении агентства. "Полюс" демонстрирует умеренную финансовую политику, включая соблюдение выплат анонсированных дивидендов и снижение валового долга компании, добавляют в S&P.

При этом стабильный прогноз по рейтингу отражает баланс между волатильностью отрасли золотодобычи и финансовым состоянием компании. Так, S&P отмечает высокий уровень инвестиций "Полюса", низкие операционные расходы, снижение левериджа компании и сильные показатели ликвидности.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%). В 2017 году компания увеличила производство золота на 10% — до 2,16 миллиона унций.