МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре 2018 года составило 154,6 миллиарда долларов против 90,5 миллиарда долларов годом ранее, свидетельствуют материалы ЦБ РФ.

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза, или на 64,1 миллиарда долларов.

"Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-октябре 2018 года, по оценке Банка России, достиг 87,9 миллиарда долларов…. Определяющую роль сыграли благоприятная ценовая конъюнктура основных товаров российского экспорта и замедление темпов роста импорта, следствием чего стало увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами до 154,6 миллиарда долларов США (90,5 миллиарда долларов США в январе-октябре 2017 года)", — говорится в сообщении.