МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. С 31 октября по 7 ноября численность официально зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 635,7 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 31 октября по 7 ноября 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,5% и составила 635 730 человек. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 711 080 человек", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 24 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в республиках Тыва, Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком автономном округе, Омской, Калининградской областях.

В 59 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Курганской, Иркутской, Оренбургской, Ростовской областях, Чукотском, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, в Санкт-Петербурге, республиках Коми, Татарстан.

Также в министерстве сообщили, что на 7 ноября 2018 года суммарная численность сотрудников, не работавших по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 785 человек.

По данным Минтруда, на 7 ноября 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,8% от численности экономически активного населения (на 1 ноября 2017 года – 0,9%).

Кроме того, на 7 ноября 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,64 миллиона единиц.