МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Долг "Солнечных продуктов" в настоящий момент превышает 40 миллиардов рублей, "Русагро" ведет переговоры с кредиторами компании о его реструктуризации, сообщил гендиректор "Русагро" Максим Басов.

В начале октября группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, сообщила о приобретении права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Ltd., владеющей холдингом "Солнечные продукты", который является одним из ведущих российских производителей масла.

"Мы подписали опционное соглашение для приобретения 85% этой компании. Причина, по которой мы еще не купили эту компанию — стоимость этого актива на данный момент неясна, она отрицательна. Долг компании превышает 40 миллиардов рублей, что слишком много даже для такой большой компании. В настоящий момент мы работаем с кредиторами для реструктуризации долга", — сказал Басов в ходе телефонной конференции.

"Только после реструктуризации долга стоимость капитала компании станет положительной", — добавил глава агрохолдинга.

По его словам, "Русагро" скорее всего приобретет долг "Солнечных продуктов", после чего проведет реструктуризацию компании, купив интересные для "Русагро" активы. "Это будет долгий процесс. Мы профинансируем эту сделку с помощью долга, и мы договорились с одним из банков для финансирования", — отметил Басов.