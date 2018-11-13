МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,32%, до 25387,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,78%, до 7200,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,97%, до 2726,22 пункта.

Акции Apple потеряли 5,04% после того, как производитель лазерного оборудования компания Lumentum Holdings вдвое сократила прогноз по прибыли по второму кварталу. Компания сообщила, не раскрывая деталей, что ее крупный клиент существенно сократил заказы. Производитель экранов для телефонов Japan Display также снизил прогноз на весь год на фоне слабого спроса со стороны производителей смартфонов.

Бумаги Goldman Sachs снизились на 7,5% на фоне сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны, согласно которому государство намерено добиваться полного возмещения всех выплат банку за организацию сделок с проблемным инвестфондом 1MDB.