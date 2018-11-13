МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс не поедет на Давосский форум, если будет принято решение о неучастии в форуме представителей РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Если раньше у меня не было определенности по поводу участия в Давосском форуме, то после сегодняшнего заявления премьер-министра позиция однозначная — если будет принято решение о неучастии в форуме представителей российских компаний, то в Давос я не еду" — сказал Чубайс, слова которого были переданы через пресс-службу.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не поедет на форум в Давос, если Швейцария не откажется от решений по участию российских бизнесменов. Решения организаторов форума обсуждались с президентом Швейцарии Аленом Берсе, который, в свою очередь, пообещал "навести справки" и прояснить ситуацию.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию