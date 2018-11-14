МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Самым надежным способом устроиться на новую работу большинство россиян считают личные связи, следует из исследования холдинга "Ромир", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"65% (опрошенных) используют контакты среди родственников и друзей. На второе место вышли соцсети – таким образом работу искали 24% респондентов. 18% доверили подбор нового места службам занятости", — отмечает компания.

Соцсети и агентства по подбору персонала оказались наиболее популярными способами поиска работы у людей с высокими доходами. Об этом заявили 36% и 25% представителей этой группы соответственно. Также выяснилось, что респонденты с высокими доходами чаще других обращаются и в государственные службы занятости (19%).

60% опрошенных отметили, что не меняли работу последние пять лет. Тех, кому приходилось менять работу за те же 5 лет, оказалось 14%. За последние три года перешли в другую организацию 16% респондентов. За прошедший год место трудовой деятельности поменяли 10% опрошенных.

Эти данные почти совпадают с результатами аналогичного опроса, проводившегося в 2017 году.

"Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тысяч рублей на человека в семье). 18% из них хотя бы раз переходили с места на место только за последний год. В остальных доходных группах результаты оказались близки к среднему значению. Склонна к переменам и молодежь", — отмечает "Ромир".

Результаты опроса также показали, что большинство россиян не стремится сменить место проживания ради новой работы. О том, что могли бы переехать в другой регион России ради карьерных перспектив, заявили только 18%. Еще около 5% отметили, что могли бы переехать в другие государства, в частности, Армению и Белоруссию. 77% заявили, что не хотели бы ради поиска работы менять место жительства. Годом ранее россияне были еще меньше склонны к мобильности.