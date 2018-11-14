МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Третье чтение запланировано на 21 ноября.

"За" проголосовало 357 депутатов, "против" — 62, воздержавшихся не было.

Доходы бюджета РФ в 2019 году планируются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей. В следующие два года предусматривается постепенный рост доходов и расходов до 20,978 триллиона и 20,026 триллиона рублей в 2021 году, соответственно. Таким образом, профицит бюджета сократиться с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% в 2021 году.

Поправки ко второму чтению бюджета направлены на поддержку регионов и создают возможности для повышения качества жизни и социальной защиты россиян, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ко второму чтению была проделана большая работа — к законопроекту поступило почти 700 поправок. Из них 462 внесло правительство РФ, при этом, хочу отметить, что правительственные поправки — это результат совместного труда Государственной думы, Совета Федерации и правительства. Более 200 поправок внесли депутаты", — сказал Володин по итогам рассмотрения законопроекта.

Он также отметил, что в соответствии с поправками ко второму чтению в 2019 году регионы дополнительно получат 100 миллиардов рублей в качестве дотации на частичную компенсацию расходов, связанных с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках исполнения указа президента РФ.

Спикер Госдумы отметил, что более 36 миллиардов рублей составят дополнительные субсидии из федерального бюджета на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет. "Общая поддержка из бюджета на эти цели — 60 миллиардов рублей. Еще 3 миллиарда рублей регионы получат на учебные места в сельских и поселковых школах. В целом сумма средств на создание современных школ составит 49 миллиардов рублей", — сказал Володин.

По его словам, свыше 25,5 миллиарда рублей пойдут на оснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным. 1,7 миллиарда — на создание и развитие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах, где число жителей составляет от 100 до 2 тысяч человек.

"Общая поддержка регионов с учетом средств, изначально предусмотренных в проекте бюджета, составит 2 триллиона 272 миллиарда рублей в 2019 году, 2 триллиона 319 миллиардов рублей в 2020 году и 2 триллиона 300 миллиардов рублей в 2021 году. Поправки, внесенные ко второму чтению бюджета, направлены на повышение качества жизни и социальной защиты людей, а также на поддержку регионов", — заключил председатель Госдумы.