МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Главный риск либерализации оборота общедоступных персональных данных в РФ связан с дискриминацией граждан, в данной сфере необходимо нормативное регулирование, но оно должно быть согласовано с обществом, считают эксперты.

"Представим, что меня сфотографировали идущего по улице зимой в шлепках выбросить мусор. Для соседей в этом нет ничего страшного, но если выложить это фото в социальные сети и показать работодателю, то эта информация может нанести ущерб, привести к дискриминации. В этой ситуации важен контекст, в котором подается личная информация", – заявил консультант Национального центра цифровой экономики МГУ Николай Дмитрик в рамках круглого стола в Аналитическом центре при правительстве РФ.

Эксперт также уверен, что Роскомнадзору как надзорному органу необходимо менять свой подход к взаимодействию с бизнесом в вопросах использования, обработки и оборота данных граждан. "В других странах уполномоченные органы являются помощниками и советниками для бизнеса. Там не бояться идти к органам за консультацией. У нас после отправки запроса в Роскомнадзор, как правило, идет проверка и штраф", – отметил он.

Доцент факультета права ВШЭ Александр Савельев отметил, что некачественные алгоритмы обработки информации могут лишить человека ряда конституционных прав. В качестве примера, он привел ситуацию, когда работодатель, из-за некорректно обработанной информации, не берет человека на работу.

По мнению замдиректора департамента Минэкономразвития Антона Лебедева, в плане нормативного регулирования цифровой экономики есть только общие слова о правилах оборота общедоступных данных. "При этом они регулируются в текущем законодательстве не только, как персональные, но и являются предметом регулирования антимонопольного, гражданского и других видов законодательства", – заметил он.

"В проектном офисе по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" считают, что нормативное регулирование оборота общедоступных персональных данных должно отвечать интересам не только бизнеса и государства, но, прежде всего, граждан", — добавил глава офиса Владимир Месропян.