ДАЛЛАС, 15 ноя — ПРАЙМ. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что центральный банк внимательно следит за умеренным замедлением роста мировой экономики, сила которой в прошлом году существенно поддержала экономику США, сообщает Dow Jones.

"В текущем году мы наблюдаем ухудшение этой картины. Мы наблюдаем небольшое замедление, не ужасное замедление, — сказал Пауэлл в среду. – Мы все еще наблюдаем сильный рост, но и усиливающиеся признаки небольшого замедления, и это вызывает беспокойство".

Перспективы роста мировой экономики – лишь одна из многих проблем, о которых говорил Пауэлл. Он не сказал, что какая-либо из них достаточно сильна или неожиданна, чтобы ФРС пришлось свернуть с пути постепенного повышения процентных ставок, но расставленные им акценты заслуживают внимания, поскольку в своих предыдущих выступлениях с тех пор, как в феврале Пауэлл стал главой ФРС, он так явно не говорил о таких рисках.

Один из рисков состоит в вероятности замедления роста американской экономики, так как недавно принятые меры налогово-бюджетного стимулирования постепенно перестанут оказывать воздействие на рост, сказал Пауэлл.

Еще одна проблема для экономики США состоит в том, что она растет быстрее, чем многие другие экономики, что сдерживает рост некоторых развивающихся экономик из-за укрепления доллара.

"Экономика США действительно сильна, и сейчас она сильнее многих других ключевых экономик", — сказал Пауэлл.

Он признал, что недавняя распродажа на фондовых рынках могла сказаться на условиях финансирования и негативно отразиться на росте экономики, но не предположил, что это может заставить ФРС изменить планы денежно-кредитной политики.

Ситуация на рынках – это "один из многих факторов", которые принимает во внимание ФРС при определении процентных ставок, сказал он.

В сентябре руководители центрального банка единогласно решили повысить ключевую ставку до 2-2,25%, а на состоявшемся на прошлой неделе заседании оставили ее в этом диапазоне. После заседания они в основном оптимистично оценили состояние экономики США, и это означает, что в декабре ставка опять будет повышена.

В сентябре руководители ФРС прогнозировали, что в этом году повысят ключевую ставку еще один раз. Их мнения о том, сколько раз повышать ставку в следующем году – два, три или четыре – разделились. Повышение должно приблизить ставку к 3%, и большинство руководителей центрального банка ожидают, что она останется на этом уровне в долгосрочной перспективе и будет нейтральной, то есть не поддерживающей и не сдерживающей рост экономики.

Пауэлл сказал в среду, что главная проблема ФРС сейчас состоит в том, чтобы решить, на сколько и каким темпом повышать ставки. По его словам, центральный банк "очень тщательно" оценит реакцию "рынков, экономики и компаний на нашу политику".

В среду инвесторы внимательно следили за заявлениями Пауэлла. Его предыдущее публичное выступление, состоявшееся 3 октября, заставило некоторых из них думать, что ФРС будет повышать ставки дольше, чем ожидалось. В свою очередь это вызвало опасения относительно того, что ставки могут быть подняты слишком высоко и спровоцируют рецессию.