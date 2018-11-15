ЛОНДОН, 15 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не хочет продления переходного периода после Brexit, но такая возможность должна быть в соглашении ради интересов Северной Ирландии.

"Я не раз говорила, что не хочу продления переходного периода, считаю, что времени будет достаточно. Мы создали возможность для однократного продления периода имплементации в качестве альтернативы запуску механизма обеспечения отсутствия жесткой границы", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переходный период в рамках Brexit продлится до 31 декабря 2020 года. Стороны предусмотрели возможность продлить этот период. В протоколе по Северной Ирландии отмечается, что стороны будут стремиться "заменить базовое решение по Северной Ирландии последующим соглашением, устанавливающим альтернативные механизмы обеспечения отсутствия жесткой границы на постоянной основе". Как пояснил ранее главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, согласованное ЕС и Лондоном решение вопроса межирландской границы вступит в силу только в том случае, если сторонам не удастся до окончания переходного периода достичь новых договоренностей для решения вопроса на постоянной основе.

Мэй подчеркнула, что не все довольны достигнутой договоренностью по ирландской границе, но это был, по ее словам, единственный способ продолжить переговоры.

Она также категорически исключила проведение повторного референдума по Brexit.

В четверг в парламенте депутат Анна Собри заявила, что в настоящее время Великобритания стоит перед тяжелейшим выбором: соглашением с ЕС, которое, по ее мнению, не отвечает интересам Британии и не пользуется поддержкой большинства в парламенте, и катастрофой выхода из ЕС без соглашения. "Но есть же возможность оставить Великобританию в ЕС, это лучшие условия для Великобритании. Могу ли я попросить премьера хотя бы не исключать возможности предоставления народу возможности высказаться?", — сказала она.

"Я вынуждена разочаровать свою уважаемую коллегу. Долг парламентариев – выполнить волю народа, выраженную на референдуме, проведение которого они подавляющим большинством поддержали. Поэтому Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года", — сказала Мэй.