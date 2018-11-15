МИНСК, 15 ноя — ПРАЙМ. МВФ прогнозирует прирост экономики Белоруссии по итогам 2018 года в объеме до 3,7%, сообщил в четверг глава миссии МВФ в стране Жак Миньян.

Обзорная миссия МВФ работала в Белоруссии с 5 ноября по 15 ноября. Ее целью был обзор экономической ситуации в стране и продолжение консультаций с властями по мерам экономической политики.

"Экономика Белоруссии находится в процессе устойчивого восстановления…. Рост ВВП составит (в 2018 году – ред.) от 3,5% до 3,7%", — сказал Миньян журналистам по итогам обзорной миссии.

Он отметил, что росту экономики способствуют более высокие цены на нефть и ряд экспортных товаров Белоруссии, чем ожидалось ранее, хороший внутренний спрос, рост зарплат.

В то же время, продолжил глава миссии, белорусская экономика сталкивается с рядом уязвимостей, среди которых он назвал зависимость от дисконтов и трансфертов от России, высокий уровень долларизации и государственного долга. Поэтому, подчеркнул он, "потенциальные темпы роста экономики невысоки и не позволяют доходам расти таким образом, чтобы сближать их уровень с доходами в более богатых странах, странах Западной Европы".

ВВП Белоруссии за январь-сентябрь текущего года вырос на 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Правительство ставило задачу обеспечить в этом году рост экономики страны на 3,5%.